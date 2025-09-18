Corte de Nueva York avala bonos Pdvsa 2020 y despeja el camino para la subasta de Citgo

La Corte del Distrito Sur de Nueva York declaró este jueves 18 de septiembre la validez de los bonos Pdvsa 2020 bajo las leyes venezolanas, un fallo que acerca la subasta de Citgo, la filial de la estatal petrolera en Estados Unidos.

La decisión responde a años de litigios y otorga un nuevo impulso al proceso de venta de Citgo, que ya se encuentra en su fase final en un tribunal de Delaware, donde se busca cancelar deudas superiores a 20.000 millones de dólares.

En su sentencia, el tribunal recordó que en 2020 había considerado aplicable la ley de Nueva York, pero que el Tribunal de Apelaciones determinó después que debía regir la legislación venezolana, por lo que el caso regresó a la corte federal. El economista y exdiputado José Guerra compartió el documento en sus redes sociales y anticipó que la decisión será apelada.

“¿Quién emitió ese bono PDVSA 2020 en septiembre de 2016? Nicolás Maduro. ¿Quién puso a Citgo en garantía? Allí comenzó esta tragedia con Citgo”, escribió Guerra en Instagram, al recordar que como parlamentario se opuso a la operación.

Los bonos Pdvsa 2020, emitidos en 2016 por un total de 3.000 millones de dólares, sirvieron para canjear títulos con vencimiento en 2017. La Asamblea Nacional de mayoría opositora no los respaldó, al considerar inválido que se ofreciera como garantía el 50,1 % de las acciones de Citgo. En 2019, tras el impago, comenzaron las demandas que hoy amenazan la continuidad de la filial venezolana.

Guerra explicó que de los 3.000 millones de dólares emitidos, 1.500 millones fueron adquiridos por la petrolera rusa Rosneft, que luego cobró sin inconvenientes. El resto quedó en manos de bonistas que demandaron por impago, lo que permitió a otros acreedores, como Crystallex y Elliot Investment Management, sumarse al proceso. “Todo indica que Amber Energy, del grupo Elliot, ganará la subasta”, afirmó.

Citgo está valorada en unos 14.000 millones de dólares, pero solo la deuda con Elliot ronda los 2.500 millones, incluidos intereses. “La plata no va a alcanzar para todos, por eso la disputa entre los acreedores”, advirtió Guerra.

El gobierno de Estados Unidos, que reconoce a la Asamblea Nacional de 2015, reiteró a finales de agosto que no adopta posición sobre el derecho venezolano en este caso. En junio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) emitió la licencia 5S, que autoriza transacciones relacionadas con el bono 8,5 % de Pdvsa 2020 a partir del 20 de diciembre.

Mientras tanto, en Delaware continúa la audiencia de subasta de Citgo, iniciada el 15 de septiembre. El juez Leonard Stark evalúa las propuestas finales, entre ellas una oferta de Amber Energy por más de 8.820 millones de dólares, la más alta hasta ahora, que supera a las de Red Tree Investments y del consorcio liderado por Gold Reserve.

Con este fallo de Nueva York, el proceso de venta de Citgo, considerado uno de los activos estratégicos más importantes de Venezuela en el exterior, entra en su tramo decisivo.