Comité por la libertad de presos políticos: "Celebramos algunos, exigimos justicia para todos"

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) celebró las recientes excarcelaciones de varios presos políticos este domingo 24 de agosto, aunque advirtió que se trata de una medida insuficiente mientras continúe la presunta "detención arbitraria" de cientos de personas.

En un comunicado alertó que muchos de los liberados regresan con graves secuelas físicas y psicológicas, consecuencia de las condiciones carcelarias y del trato recibido durante su detención.

“Como estas familias, todas las víctimas merecen reencontrarse con sus seres queridos en libertad plena. La verdadera disposición de superar el horror que hoy viven las personas presas por motivos políticos pasa por la liberación total, incondicional y sin restricciones de todos los presos políticos, incluyendo quienes han sido excarcelados bajo medidas que continúan limitando su libertad y sus derechos”, manifestó la organización.

El Clippve señaló que el “uso discrecional de estas excarcelaciones, sin consulta con las víctimas organizadas, sin criterios de justicia, de salud, de reparación ni de debido proceso, convierte este mecanismo en un instrumento político, opaco y revictimizante”. Además, alertó que este patrón profundiza la incertidumbre de quienes aún permanecen detenidos y genera angustia permanente en las familias.

Además, hace referencia al anuncio hecho por el diputado electo Henrique Capriles sobre la excarcelación de nueve presos políticos. Otros cinco recibirán casa por cárcel.

Los liberados incluyen a Víctor Jurado, Simón Vargas, Arelis Ojeda Escalante, Mayra Castro, Diana Berrío, Margarita Assenzo, Gorka Carnevalli y Américo de Grazia. Bajo arresto domiciliario estarán Nabil Maalouf, Valentín Gutiérrez Pineda, Rafael Ramírez, Pedro Guanipa y David Barroso.

El Clippve recordó que más de 40 personas detenidas en Tocorón “se encuentran en estado de depresión profunda por las condiciones inhumanas de reclusión” y que al menos nueve intentaron suicidarse recientemente en ese centro.

Asimismo, denunció "torturas, abandono médico y tratos crueles2 en El Rodeo I, Fuerte Guaicaipuro, Yare, Zona 7, Tocuyito y otros recintos. En El Helicoide, 13 personas permanecen aisladas e incomunicadas desde hace más de un año. Entre los detenidos hay mujeres y cuatro adolescentes acusados de "terrorismo" sin pruebas, y más de 80 extranjeros encarcelados en Venezuela. En total, estiman que más de 1.000 personas permanecen detenidas por razones políticas.

“No hay reconciliación posible sin verdad, justicia y reparación. Exigimos al Estado venezolano el respeto pleno a los derechos humanos y el cumplimiento de las Reglas Mandela dentro de todas las cárceles del país. Las víctimas no somos cifras ni piezas para intercambios: somos seres humanos con historias, ausencias, dolores y esperanza”, concluyó el Clippve.