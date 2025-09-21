Comité Clippve solicita al papa León XIV mediar por presos políticos venezolanos

El Comité por la Liberación de los Presos Políticos en Venezuela (Clippve) hizo llegar al papa León XIV una carta en la que solicita su intervención ante el gobierno de Nicolás Maduro, con el propósito de lograr la liberación de cerca de mil personas "privadas de libertad por motivos políticos".

La organización subrayó que la situación de derechos humanos en el país ha alcanzado un nivel crítico, afectando no solo a dirigentes opositores, sino también a ciudadanos comunes, profesionales, trabajadores, policías y militares, "todos sometidos, según Clippve, a detenciones arbitrarias".

La iniciativa coincide con la próxima canonización, el 19 de octubre, de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, evento que consideran un símbolo de reconciliación y sanación para Venezuela. Clippve expresó su deseo de que los familiares de los presos puedan celebrar este momento histórico “en libertad”.

Andreína Baduel, activista de la organización, señaló que esta es solo una de varias acciones que se desplegarán en las próximas semanas para visibilizar la situación de los detenidos.

Además, los familiares solicitaron al gobierno de Italia respaldo a la campaña “Canonización sin presos políticos”, recordando que entre los encarcelados hay siete ciudadanos con nacionalidad italiana.

Roma, por su parte, ya logró la excarcelación de dos italovenezolanos en agosto y reiteró su compromiso con quienes aún permanecen privados de libertad, incluido el cooperante Alberto Trentini.