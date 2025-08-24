CNP celebra excarcelaciones y denuncia que 18 periodistas siguen detenidos

El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) se pronunció este domingo sobre la excarcelación de 13 presos políticos, entre ellos, el zuliano Pedro Guanipa.

La institución resaltó que, entre los 19 comunicadores detenidos, solo Guanipa recibió medida sustitutiva de privación de libertad.

“Aunque fue excarcelado nuestro colega Pedro Guanipa y celebramos esta medida después de casi 11 meses detenido, no está en libertad plena. Gozará de casa por cárcel. Exigimos el respeto al debido proceso y juicio justo”, apuntó el CNP en redes sociales.

Reclaman la liberación de los trabajadores de la prensa que permanecen detenidos, entre ellos, Leandro Palmar y Belises Cubillán, aprehendidos en Maracaibo el pasado 9 de enero cuando realizaban una cobertura periodística. “Aún nos faltan 18 más. Libertad plena para los periodistas”, reclamó el organismo.

Además de Palmar y Cubillán, Juan Pablo Guanipa, Carlos Marcano, Mario Chávez, Nakary Ramos, Gianni González, Juan Francisco Alvarado, Rory Branker, Ángel Godoy, Julio Balza, Biagio Pilieri, Víctor Hugas, Roland Carreño, Gabriel González, Luis López, Carlos Rojas y Ramón Centeno permanecen privados de libertad.

“Todos ellos merecen libertad, así como el resto de los presos políticos por pensar distinto”, reiteró el CNP.

Vale recordar que, en la madrugada de este 24 de agosto se conoció la excarcelación de 13 presos políticos. Entre los liberados, se encuentran figuras opositoras como Américo De Grazia, ex legislador y ciudadano italiano, así como Víctor Jurado, Simón Vargas, Arelis Ojeda Escalante, Mayra Castro, Diana Berrío, Margarita Assenzo y Gorka Carnevalli.

Sin embargo, otros opositores como Nabil Maalouf, Valentín Gutiérrez Pineda, Rafael Ramírez, Pedro Guanipa y David Barroso fueron colocados bajo arresto domiciliario.