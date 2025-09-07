Clippve reporta presunto intento de suicidio de sindicalista Daniel Romero en El Rodeo I

Familiares del sindicalista Daniel Romero, recluido en el Centro Penitenciario El Rodeo I, denunciaron un "grave intento de suicidio" ocurrido durante el fin de semana, según informó el Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (Clippve).

De acuerdo con testimonios recabados, una ambulancia ingresó de forma urgente al penal ubicado en el estado Miranda, y poco después se confirmó que el traslado respondía al "estado crítico de Romero", quien presuntamente habría intentado quitarse la vida, según lo referido por Clippve a través de sus redes sociales.

Hasta el momento, agregó la ONG, no existe información oficial sobre la condición de salud del dirigente sindical ni sobre su ubicación actual, lo que ha incrementado la angustia entre sus familiares.

El comité recordó que, desde 2024, organizaciones de derechos humanos han alertado sobre el delicado estado de salud del sindicalista, quien padece problemas en el sistema nervioso y periférico de la mano izquierda.

Además, han denunciado en reiteradas ocasiones las condiciones inhumanas de reclusión en El Rodeo I, que describen como un centro de aislamiento y tratos crueles, donde la salud y la vida de los privados de libertad —incluyendo sindicalistas, militares y dirigentes políticos— estarían en permanente riesgo.

El Clippve exigió a las autoridades información inmediata, clara y verificada sobre la situación de Romero; garantías de atención médica urgente, adecuada e independiente; el fin de las condiciones de reclusión que califican como tortura y violaciones graves a los derechos humanos.

Finalmente, expresaron su solidaridad con la familia de Romero y con todas las familias que enfrentan la incertidumbre sobre el paradero y la situación de sus seres queridos detenidos.