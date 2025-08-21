Cidh otorga medidas cautelares al exalcalde Rafael Ramírez y a Pedro Guanipa

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) emitió la Resolución 56/2025, mediante la cual otorgó medidas cautelares a favor del exjefe del Despacho de la Alcaldía de Maracaibo, Pedro Miguel Guanipa Villalobos, y del exalcalde de la ciudad, Rafael Ramírez Colina, miembros del partido opositor Primero Justicia.

Ramírez Colina, quien era alcalde en funciones al momento de su detención, y Guanipa Villalobos se encuentran privados de libertad en condiciones de aislamiento e incomunicación, sin información sobre su estado de salud ni las circunstancias de su detención, refirió la organización a través de un comunicado de prensa.

La Cidh determinó que ambos enfrentan una situación de gravedad y urgencia, con riesgo de daño irreparable a sus derechos a la vida, integridad personal y salud. Las solicitudes presentadas alegaron que los beneficiarios han estado incomunicados desde 2024, sin contacto con sus familiares ni acceso a representación legal, y que el Estado venezolano no ha proporcionado información oficial sobre su situación.

Además, la Comisión destacó la falta de respuesta del Estado para mitigar los riesgos señalados y la imposibilidad de los detenidos de solicitar protección ante instancias internas.

En consecuencia, la Cidh solicitó a Venezuela que adopte de inmediato medidas para: proteger la vida, integridad y salud de los beneficiarios; garantizar condiciones de detención acordes con estándares internacionales, incluyendo acceso a familiares, abogados y expedientes judiciales; realizar valoraciones médicas urgentes; permitir a los beneficiarios ejercer su labor política sin amenazas ni violencia; coordinar las medidas con ellos y sus representantes; e investigar los hechos que motivaron esta resolución para evitar su repetición.

La Cidh aclaró que el otorgamiento de estas medidas no implica un prejuzgamiento sobre posibles violaciones de derechos que puedan ser denunciadas ante el Sistema Interamericano.

Por otra parte, la Comisión solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) otorgar medidas provisionales a favor de Juan Pablo Guanipa Villalobos, quien se encuentra "en una situación de extrema gravedad y urgencia de daños irreparables a sus derechos, al desconocerse su paradero tras ser detenido por agentes estatales en Venezuela", agrega la nota de prensa.