Cidh otorga medidas cautelares a ciudadano francés detenido en Venezuela

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) concedió medidas cautelares en favor de Camilo Castro, un ciudadano francés presuntamente desaparecido en Venezuela, al considerar que su vida e integridad personal están en una situación de “gravedad y urgencia”, reporta Tal Cual.

La decisión se basa en la supuesta detención de Castro, profesor de yoga, quien viajó el pasado 26 de junio a la frontera entre Colombia y Venezuela para realizar un trámite migratorio. Desde entonces, su paradero es desconocido.

Según la solicitud presentada ante la Comisión, los familiares del europeo no han podido activar recursos judiciales en Venezuela, ya que las autoridades exigen la presencia física de un allegado para introducir cualquier solicitud. Tampoco ha sido posible “ejercer su defensa” legal ni que reciba asistencia consular, informa Tal Cual.

El Estado venezolano, por su parte, no respondió a los requerimientos de información de la Cidh.

La Comisión advirtió que, ante el tiempo transcurrido y la falta de información sobre su paradero, aumenta el riesgo de vulneración de los derechos de Castro. Por ello, solicitó al Estado venezolano que adopte medidas para protegerlo.

En particular, pidió que se informe si Camilo Castro se encuentra bajo custodia del Estado y, de ser así, que se indiquen las razones, las circunstancias de su detención y si se le han imputado delitos.

Asimismo, la Cidh instó a las autoridades venezolanas a facilitar la comunicación de Castro con su familia, sus representantes legales y los funcionarios consulares de Francia; aclarar si ha tenido acceso a un traductor o intérprete; y detallar las acciones emprendidas para investigar los hechos relacionados con su desaparición.