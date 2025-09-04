Canciller califica declaraciones de Marco Rubio como “lógica nazi y gangsteril”

El canciller Yván Gil se pronunció este jueves contra las recientes declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien desestimó los informes de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre el tráfico de drogas en Venezuela.

En su alocución desde Ecuador, Rubio acusó a la administración de Maduro de ser cómplices del narcotráfico en el mar Caribe.

“En su afán de agredir a Venezuela, Rubio arremete contra la ONU y contra todos los datos científicos que confirman que nuestro país está libre de cultivos ilícitos y combate el narcotráfico con eficacia ejemplar”, escribió el Canciller Gil en su canal de X.

Calificó las declaraciones de Rubio como “una lógica nazi y gangsteril”.

“Lo hace nervioso, a la defensiva, intentando tapar su absoluta derrota en la política de persecución contra América Latina. Y para mayor ironía, se sienta al lado de Daniel Noboa: el bananero que ya no exporta frutas, sino drogas hacia EE. UU. y Europa, con la complicidad de la DEA”, acotó.

Asimismo, dejó claro que Rubio no ataca a Venezuela, sino que “ataca la verdad, la historia y la dignidad de nuestros pueblos”.

Gil opinó que el destino de Rubio es “el del político fracasado que se seca en el odio”.