Canasta alimentaria de Maracaibo subió 23% en septiembre y alcanzó 102.933 bolívares

La Canasta Alimentaria de Maracaibo alcanzó un valor de Bs. 102.933 (US$ 580) durante septiembre de 2025, según el más reciente informe de la Cámara de Comercio de Maracaibo (CCM).

Esto representa un incremento de 23,27% en bolívares y 2,08% en divisas respecto a agosto, cuando el costo se situó en Bs. 83.502 o US$ 568.

El organismo detalló que el estudio se elaboró con datos obtenidos directamente en supermercados y mercados populares de la ciudad, garantizando la verificación y precisión de los precios. En el análisis se incluyeron 47 de los 50 productos que componen la canasta definida por el Instituto Nacional de Estadística (INE), agrupados en rubros como carnes, cereales, lácteos, hortalizas, raíces, aceites, pescados, azúcar y café.

Los mayores aumentos se registraron en carnes y sus preparados (+32,73% en Bs.), pescados y mariscos (+29,10%) y leche, queso y huevos (+25,61%), reflejando la presión constante de la inflación alimentaria sobre el consumo familiar.

La Cámara advirtió que el incremento sostenido en los precios de los alimentos continúa afectando de manera directa el poder adquisitivo de los hogares marabinos, a pesar de la relativa estabilidad del tipo de cambio durante el periodo analizado.