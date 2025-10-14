Cámara de Caracas prevé aumento del consumo, pero alerta sobre impacto inflacionario nacional

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Servicios de Caracas, Luis Montero, aseguró que el sector comercial espera un repunte del consumo durante el último trimestre de 2025. Sin embargo, advirtió que este posible incremento estará condicionado por la inflación y la continua devaluación del bolívar.

En declaraciones a Fedecámaras Radio, Montero explicó que la relación entre ambos factores económicos ha mostrado una aceleración en los últimos meses, lo que impide precisar si el consumo de fin de año superará al registrado en 2024.

El representante gremial señaló que la inflación podría reducir el impacto positivo de los ingresos adicionales que los trabajadores suelen recibir en diciembre, como bonificaciones o aguinaldos. “Ese dinero pierde valor con rapidez, lo que limita el poder de compra de las familias venezolanas”, comentó.

Asimismo, advirtió que la mayoría de los hogares no cuenta con capacidad de ahorro para afrontar los gastos propios de la temporada navideña, mientras se intensifica la presión sobre el tipo de cambio. “Nos estamos enfrentando a un periodo de deslizamiento cambiario y presión inflacionaria adicional”, añadió.

Pese a estas limitaciones, Montero sostuvo que los comercios se preparan para un cierre de año con mayor actividad, aunque con cautela ante la persistencia de desequilibrios macroeconómicos que continúan afectando al poder adquisitivo del consumidor venezolano.