Caldera en Concierto por la Paz en Maracaibo: "No confundan diplomacia con miedo"

El oficialismo reunió este lunes 6 de octubre a sus simpatizantes en el parque Monumental Ana María Campos, en Maracaibo, durante el “Concierto por la Defensa Nacional y la Paz”, para ratificar el respaldo al presidente Nicolás Maduro y expresar rechazo a lo que califican como “amenazas guerreristas” de Estados Unidos.

El gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, advirtió que Venezuela debe mantenerse “en alerta” ante el discurso del gobierno estadounidense, al que acusó de “antidiplomático y extravagante”.

“Lo que tenemos es que estar es monitoreando y alerta ante este discurso extravagante, este discurso antidiplomático, este discurso guerrerista de Estados Unidos. No podemos esperar más de ellos”, afirmó durante el evento.

Caldera aseguró que, mientras en Estados Unidos “se declara zona de guerra a varios estados” y “se lanza el ejército contra los propios ciudadanos estadounidenses”, el gobierno de Maduro “aboga por la paz”.

“Nadie quiere guerra. El presidente Nicolás Maduro es un hombre de paz y nosotros seguiremos agotando todas las instancias diplomáticas: nuestra cancillería, la ONU, la Celac, el Alba-TCP”, señaló.

El mandatario regional insistió en que el país no debe descuidar su preparación militar ni el llamado a la “defensa integral” contemplado en la Constitución.

“Siempre tenemos que estar en máxima alerta, en máxima organización, en máxima movilización. Hoy más que nunca reafirmamos, con fuerza y convicción, nuestro compromiso inquebrantable por la soberanía y la paz”, sostuvo.

Caldera también invocó el legado histórico independentista del país: “Venezuela, y todos los pueblos del Caribe, tenemos el derecho a la paz. Nadie ni nada nos va a quitar lo que hemos conquistado con trabajo desde hace más de 200 años. Nunca más seremos esclavos de nadie. No confundan diplomacia con miedo, porque tenemos derecho a ser libres hoy, mañana y siempre”.

Por su parte, el alcalde de Maracaibo, Gian Carlo Di Martino, reafirmó el mensaje de respaldo al gobierno y de movilización popular. “Preparados siempre para poder seguir construyendo, trabajando y construyendo en función de la paz y en función del amor y en función del pueblo”, expresó.

Di Martino instó a los asistentes a difundir el mensaje de unidad y resistencia. “Nosotros, este pueblo firme, amoroso, tiene que salir con estos telefonitos con la noticia de que hoy aquí reunidos, estamos rodilla en tierra. No pasarán, esa es la misión que tenemos”, manifestó.

El “Concierto por la Defensa Nacional y la Paz” formó parte de las actividades promovidas por el chavismo en distintos estados del país para, según sus organizadores, reafirmar el compromiso del pueblo venezolano con la soberanía, la unión cívico-militar y la defensa territorial ante “cualquier amenaza externa”.