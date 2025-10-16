Cabello sobre EE. UU.: “Si el enemigo decide meterse, no tendrá posibilidad de victoria”

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, advirtió que una eventual intervención extranjera contra el país “no tendría posibilidad de victoria”, al asegurar que el pueblo venezolano está dispuesto a defender su soberanía “con valentía y audacia”.

“Si el enemigo decide meterse, no es una tarea en la cual puedan tener posibilidades de victoria, porque quien crea que esta es una situación que se resuelve lanzando dos bombas y ya se rindieron, no nos conoce, no tiene ni la menor idea de qué está hecho el pueblo de Venezuela”, expresó Cabello durante un acto político, desde La Guaira.

El también ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz evocó pasajes históricos para destacar la resistencia del pueblo venezolano, recordando una carta del general Pablo Morillo a los reyes de España en la que, según dijo, se reconocía la ferocidad y determinación de los combatientes independentistas.

Morillo hablaba de los hombres y mujeres venezolanos, de la ferocidad con que eran capaces de combatir, de dejar la vida donde tuvieran que dejarla. Eso forma parte de nuestra historia y de nuestra esencia”, señaló.

Cabello afirmó sentirse “feliz y contento” al ver “el espíritu” de quienes acompañan las marchas convocadas por el chavismo, y comparó esa determinación con la del pueblo vietnamita en su lucha contra la invasión extranjera.