Cabello sobre EE. UU.: “Ninguna amenaza del imperialismo la tomamos a juego”

El ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, calificó como “muy serio” el despliegue militar estadounidense en aguas caribeñas cercanas a Venezuela.

Durante su programa televisivo, Con el mazo dando, reiteró que recibieron “amenazas” de un submarino nuclear enviado por la administración Trump.

“Cuando el presidente Nicolás Maduro habló de que ellos lo que buscaban era una operación de cambio de régimen, entonces se recogieron. Hasta con un submarino nuclear amenazaron con enviar. ¿Eso lo vamos a tomar nosotros como una mam*dera de gallo? Eso es muy delicado”, expresó Cabello.

Y sentenció: “Ninguna amenaza del imperialismo la tomamos a juego, muy serio, lo que sí es una mam*dera de gallo es la vendedera de humo”.

Por otro lado, señaló que los señalamientos de narcotráfico son “falsos”. “Si el 87 % de la droga sale por el Pacífico, ¿por qué no ponen esas tropas para el Pacífico? No pongan la excusa del narcotráfico, porque es muy burda”, apuntó.

“Buscan meterle miedo a nuestro pueblo, pero lo que están logrando es meterle arrech*ra a nuestro pueblo (…) ¡Echan su cuento! Hacen una historia y al final es pura paj* para engañar a su propia gente, no le hablan claro a su gente que no tienen nada aquí en Venezuela”, manifestó Cabello.