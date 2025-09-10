Cabello responsabiliza a primera ministra de Trinidad y Tobago del ataque de EE. UU. contra lancha

El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, responsabilizó este miércoles a la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, del reciente ataque de Estados Unidos contra una lancha en la que, según Washington, viajaban once presuntos integrantes del grupo criminal Tren de Aragua con drogas, quienes murieron en la operación.

Ellos mismos admiten que asesinaron a unas personas, y tiene mucha responsabilidad la señora que gobierna Trinidad, muchísima responsabilidad, y condena ahora a muerte a cualquier pescador de Trinidad, de Tobago, de Venezuela, de cualquier isla que salga a pescar”, expresó Cabello en su programa semanal de televisión.

De acuerdo con lo recogido por Qué Pasa Media Network, Caracas ha desestimado la versión estadounidense sobre lo ocurrido y sostiene que se trata de un invento para justificar la “presión militar” que, a su juicio, busca un cambio político en Venezuela con el fin de acceder a sus recursos naturales.

La primera ministra trinitense defendió el ataque y llamó a eliminar “violentamente” a los narcotraficantes, lo que generó un mayor distanciamiento con Caracas. En medio de la tensión, Caribbean Airlines suspendió durante septiembre sus rutas entre Trinidad y Tobago y Venezuela.

Este miércoles, Persad-Bissessar aseguró que no buscará los cuerpos de los tripulantes de la lancha y anunció la deportación de 200 presos venezolanos recluidos en cárceles de su país. Señaló que los cadáveres solo serán recuperados en caso de aparecer en costas trinitenses.

Entre el viernes y el domingo fueron hallados dos cuerpos en el noreste de Trinidad, que podrían estar vinculados con el ataque del 2 de septiembre. Con esta postura, la mandataria respondió también al presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien había solicitado la búsqueda de los restos de las víctimas.

Estados Unidos desplegó fuerzas militares en el Caribe en el marco de su estrategia contra el narcotráfico, lo que ha intensificado las fricciones diplomáticas en la región.