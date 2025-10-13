El diario plural del Zulia


Cabello: Narrativa del narcotráfico contra Venezuela se cayó, no demostraron existencia de drogas en lanchas

El dirigente oficialista cuestionó los recientes ataques en los que, según dijo, “fueron asesinados ciudadanos venezolanos” bajo supuestos operativos antidrogas. “A estas alturas nadie sabe qué estaban haciendo, quiénes fueron y por qué razón real fueron asesinados, porque nadie ha demostrado hasta ahora que llevaran un gramo de droga, como así los acusan”, expresó
Política y DineroVF Home
Redacción Versión Final
@VersionFinal Cortesía

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, rechazó este lunes las acusaciones internacionales que vinculan a Venezuela con actividades de narcotráfico y terrorismo, calificándolas como una “justificación para agredir al país”.

El mundo entero sabe que Venezuela no es ni centro de narcotráfico, no produce, no procesa, no trafica, ni es centro de terrorismo. Al contrario, son los que nos acusan quienes buscan justificar una agresión”, afirmó Cabello durante declaraciones ofrecidas a los medios.

El dirigente oficialista cuestionó los recientes ataques en los que, según dijo, “fueron asesinados ciudadanos venezolanos” bajo supuestos operativos antidrogas. “A estas alturas nadie sabe qué estaban haciendo, quiénes fueron y por qué razón real fueron asesinados, porque nadie ha demostrado hasta ahora que llevaran un gramo de droga, como así los acusan”, expresó.

Cabello también desestimó versiones que apuntaban a un presunto envío de fentanilo desde Venezuela. “Ya eso se cae solo, queda absolutamente desvirtuado cuando una acusación es de esa naturaleza”, agregó.

El ministro insistió en que las acusaciones forman parte de una “campaña internacional” contra el país y reiteró que Venezuela “seguirá defendiendo su soberanía ante cualquier intento de agresión”.

Siga leyendo
Lea también

Otro detenido por abuso sexual en San Francisco reporta el Cpbez

Consejo Legislativo avanza en proyecto de ley para mejorar seguridad de motorizados…

José Luis Parada, el ingeniero corrupto que destruyó 110 empresas petroleras en el…

"La Chinita", la inspiración del nuevo uniforme "city connect" de las Águilas del…

Comentarios
Cargando...