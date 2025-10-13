Cabello: Narrativa del narcotráfico contra Venezuela se cayó, no demostraron existencia de drogas en lanchas

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, rechazó este lunes las acusaciones internacionales que vinculan a Venezuela con actividades de narcotráfico y terrorismo, calificándolas como una “justificación para agredir al país”.

El mundo entero sabe que Venezuela no es ni centro de narcotráfico, no produce, no procesa, no trafica, ni es centro de terrorismo. Al contrario, son los que nos acusan quienes buscan justificar una agresión”, afirmó Cabello durante declaraciones ofrecidas a los medios.

El dirigente oficialista cuestionó los recientes ataques en los que, según dijo, “fueron asesinados ciudadanos venezolanos” bajo supuestos operativos antidrogas. “A estas alturas nadie sabe qué estaban haciendo, quiénes fueron y por qué razón real fueron asesinados, porque nadie ha demostrado hasta ahora que llevaran un gramo de droga, como así los acusan”, expresó.

Cabello también desestimó versiones que apuntaban a un presunto envío de fentanilo desde Venezuela. “Ya eso se cae solo, queda absolutamente desvirtuado cuando una acusación es de esa naturaleza”, agregó.

El ministro insistió en que las acusaciones forman parte de una “campaña internacional” contra el país y reiteró que Venezuela “seguirá defendiendo su soberanía ante cualquier intento de agresión”.