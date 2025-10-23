Cabello: "Los ataques contra Colombia son los mismos ataques a Venezuela”

El ministro de Interior, Diosdado Cabello, defendió este miércoles al presidente Gustavo Petro de los señalamientos de Donald Trump, quien lo ha responsabilizado del narcotráfico en el continente.

"Los ataques al pueblo de Colombia son los mismos ataques al pueblo de Venezuela también, son ataques a la patria grande, a la patria de Bolívar", dijo en su programa Con el mazo dando.

Criticó el silencio de algunos gobiernos de la región, a quienes tildó de “subordinados al imperialismo norteamericano”, y reclamó que “tratan de ignorar las agresiones contra Venezuela y Colombia”.

"Hay otros presidentes que se hacen los locos: 'Eso es con Venezuela o con Colombia', no; el imperialismo no trabaja así, el imperialismo puede guardar interés, pero amigos no, el día que le dejen de ser útiles lo desechan y si se los pueden llevar presos se lo llevan", puntualizó.

Y agregó: "El pueblo de Estados Unidos no tiene nada que ver con quien lo gobierna, pero está generando un sentimiento de rechazo hacia los EE. UU., no solo en Venezuela los van a ver como los agresores".

Asimismo, resaltó que en la actual administración estadounidense "ya el tema del narcotráfico pasó a un segundo plano e incluso ni lo utilizan para justificar la agresión contra Venezuela porque la excusa ahora es el 'cambio de régimen'".

Baltazar Porras

Durante su programa televisivo, Cabello se hizo eco de los reclamos del presidente Nicolás Maduro contra el cardenal Baltazar Porras, a quien, luego de haber denunciado la situación de derechos humanos en Venezuela desde El Vaticano, fue acusado de querer “sabotear” la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles.

Afirmó que Porras fue a Roma con el objetivo de “convertirse en protagonista el 19 de octubre” y “de desviar la atención de la ceremonia”.

“Baltazar Porras fue para allá para hacer lo que sabe hacer: ser el protagonista y no José Gregorio Hernández; que él fuera la noticia y no la canonización de José Gregorio Hernández”, expresó Cabello.

Y agregó: "Eso fue lo que hizo y lo que ha hecho durante años mientras ha estado al frente de la Iglesia Católica en Venezuela: impedir que José Gregorio Hernández fuese santo, hizo fue impedir y retardar", subrayó.

"Ellos no son hombres de Dios, los hombres y las mujeres de Dios son los que están en el Pueblo", sentenció.