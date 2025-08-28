Cabello exige a Paraguay saldar deuda de más de $300 millones con Venezuela

Durante la emisión del programa Con el Mazo Dando, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, criticó con firmeza la postura del gobierno paraguayo frente a las acciones de Estados Unidos contra Venezuela, al tiempo que reiteró la exigencia del pago de una deuda que, según su declaración, supera los 300 millones de dólares.

“Esos son unos rolos de mamarrachos los que gobiernan ese país; páguennos lo que nos deben a nosotros, paguen lo que le deben al pueblo de Venezuela en vez de estar hablando tanta bolsería”, expresó Cabello, acusando a Paraguay de intentar evadir responsabilidades financieras y de utilizar maniobras políticas para distraer la atención de sus compromisos económicos con Venezuela, recoge Globovisión.

El dirigente del Psuv también recordó que durante el período del llamado “interinato” de Juan Guaidó, una parte de esta deuda fue condonada de manera irregular. “Hasta una comisión se repartieron entre el enviado del prófugo de la justicia venezolana con el anterior presidente de esa nación”, señaló, sugiriendo que existieron acuerdos cuestionables que perjudicaron al Estado venezolano.

Cabello insistió en que el gobierno paraguayo debe asumir sus compromisos financieros con Venezuela y dejar de lado cualquier intento de justificar su incumplimiento con argumentos políticos o diplomáticos. En sus palabras, Venezuela no aceptará maniobras que busquen eludir obligaciones y continuará reclamando la deuda como una cuestión de justicia económica y respeto hacia sus ciudadanos.