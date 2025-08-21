Cabello descarta una supuesta incursión estadounidense: “Aquí no va a pasar nada”

El ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, dio respuesta a las tensiones con el Gobierno de Estados Unidos por el despliegue militar en aguas del mar Caribe, y descartó que ocurra una incursión extranjera.

Tras el anuncio de la Asamblea Nacional, donde Jorge Rodríguez advirtió que detendrían a todos los extranjeros que ingresen al país “sin permiso”. Advirtió que de ocurrir algo en el país, "vamos por los que han pedido invasiones".

"Esta gente es tan rara que ellos comienzan con sus cuentos y su vendedera de humo y después los que se asustan son ellos, aquí no va a pasar nada, pero cualquier cosa que pasé ustedes saben lo que vamos a hacer, se lo hemos dicho una y mil veces, si aquí ocurriera algo que no va a ocurrir nosotros iremos por los que pidieron invasiones, bloqueos, sanciones que nos ataquen, etc., etc., etc.", expresó el Ministro.

Calificó el escenario como una “campaña de guerra psicológica”, “que ya había sido advertida, forma parte de las acciones que buscan generar fracturas internas en el liderazgo de la Revolución Bolivariana y no van a poder".

Cabello también llamó “vendedores de humo” a los militantes de oposición y aseguró que “quien caiga en eso, tiene que ser condecorado con la medalla honor al mérito p*ndejo”.

"Saquen la cuenta cuántos ataques hemos resistido y cuántas veces la derecha nacional e internacional ha dicho que ya mañana es el día, se acabó y después nadie pide disculpa, que se equivocó", resaltó durante su programa Con el Mazo Dando, en emisión número 539.

Manifestó que no es posible que alguien crea en "los cuentos" de la derecha extremista, "lo peor es que esos que corren la bola, terminan creyéndose sus mentiras. Esto si es malo", afirmó.

"Se están estrellando y se van a seguir estrellando", sentenció.

Cabello resaltó que cada intento de agresión de la contrarrevolución, "nosotros tenemos que convertirlo en una gran victoria de la Revolución”.