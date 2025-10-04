Cabello: "Cuando decimos que por La Guaira no pasarán es que por La Guaira no pasarán"

"Venezuela se encuentra desplegada en un ejercicio coordinado por nuestro Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Nicolás Maduro Moros, de comando, control y comunicación", afirmó el vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello Rondón, durante los Ejercicios Militares Especiales que se llevan a cabo en el país.

Desde el estado La Guaira, Cabello destacó la participación del pueblo, la policía y el Ejército, quienes atendieron la convocatoria, asegurando que "cuando el clarín de la Patria llama hasta el canto de la madre calla; todos en primera fila para defender la Patria".

Cuando decimos que por La Guaira no pasarán, es que por La Guaira no pasarán; el enemigo sabe que se va a encontrar con una barrera inexpugnable y la dignidad de un pueblo que, por destinos de la vida, está ubicado aquí, al frente, pecho al mar Caribe, y ese mar Caribe lo que hace es subirle más la moral al Pueblo", agregó, citado por Con el Mazo Dando.

Cabello también señaló que en el país no existe ningún inconveniente y que las actividades se desarrollan con total normalidad.