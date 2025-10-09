Cabello confirma arresto de una persona por publicar mensaje a favor de buques de EE. UU.

El ministro de Interior y número dos del chavismo, Diosdado Cabello, anunció la detención de un ciudadano en la isla de Margarita por publicar un mensaje en redes sociales en el que daba la “bienvenida” a los buques estadounidenses.

“Hoy agarramos a uno en Margarita. Escribió: ‘Bienvenidos los barcos gringos’”, afirmó Cabello durante la transmisión de su programa semanal “Con el Mazo Dando”. Sin ofrecer detalles sobre la identidad del detenido, el alto funcionario calificó el mensaje como una expresión de traición y aseguró que el gobierno no tolerará llamados a una intervención extranjera.

Cabello comparó esta acción con una "nueva versión del Tun Tun navideño", en referencia a los recordados operativos de detenciones en los que agentes del Estado irrumpen en viviendas sin previo aviso, una práctica ampliamente denunciada por organizaciones de derechos humanos en el pasado.

"Quienes están pidiendo invasión son unos miserables que no tienen patria", sentenció el dirigente chavista, lanzando una advertencia directa: "Y si a usted no le cae una bomba de las que lancen los 'gringos' por equivocación, nosotros vamos por ustedes".

El arresto ocurre en un contexto de alta tensión geopolítica. Estados Unidos ha desplegado una fuerza naval significativa en el Caribe, incluyendo ocho buques de guerra, un submarino nuclear y más de 4.500 efectivos, bajo el argumento de combatir el narcotráfico regional. Venezuela, por su parte, acusa a Washington de utilizar esta operación como un pretexto para intentar forzar un "cambio de régimen".

El presidente Nicolás Maduro reiteró esta semana que su gobierno se prepara para una posible agresión militar. “Si los gringos atacan, responderemos”, declaró el mandatario, denunciando una presunta intención de Estados Unidos de provocar una guerra en el Caribe y América del Sur.