Cabello calificó como “autoatentado” los disparos contra opositores venezolanos en Colombia

El ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, mencionó la noche de este miércoles el atentado a tiros registrado en Colombia contra dos opositores venezolanos exiliados en Bogotá, Yendri Velásquez y Luis Peche Arteaga.

Durante su programa televisivo, Con el mazo dando, Cabello acusó a María Corina Machado de haber organizado “autoatentados” contra activistas para levantar denuncias fuera del país contra el Gobierno de Maduro.

“Esta semana, hubo en Colombia un atentado pasional inducido. Esos dos jóvenes se fueron a Colombia siguiendo los lineamientos de Cori de Voluntad Popular, ambos caminan en territorio de Álvaro Uribe, el padre político de Cori, y un experto en desaparecer gente para luego presentarlos como falso positivo”, leyó Diosdado en una de las “cartas” que comparte en su programa.

De la misma forma, acusó a Machado de haber difundido información falsa en redes sociales sobre el atentado. “Ella había girado información ese lunes por la mañana a sus periodistas e influencers para que estuvieran atentos a unas supuestas señales que se iban a activar”, apuntó.

Cabello rechazó el término empleado por medios de comunicación para referirse al ataque armado contra los opositores: represión transnacional. Luego, afirmó que María Corina tendría planes de hacer un “show” en el contexto de la canonización del Dr. José Gregorio Hernández. “Eso no es ni fue casualidad, en paralelo, todo está listo para armar un gran show en Roma”, agregó.