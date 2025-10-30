Cabello arremete contra Baltazar Porras y lo acusa de “negocios fraudulentos”

El ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, mencionó una vez más al cardenal Baltazar Porras, esta vez, no solo para acusarlo de “conspirar” contra la canonización de José Gregorio Hernández, también para señalarlo de haberse involucrado en un supuesto intento de estafa con la compra de una vivienda en Caracas.

En su programa Con El Mazo Dando de este miércoles detalló que "hace dos semanas dije que Baltazar Porras estaba comprando una casita en algún lugar de Caracas", momento en el que además mostró el referido documento de compra-venta.

Pormenorizó que en la hoja de protocolización se detalla que el inmueble tiene 1.982 metros de terreno. "El precio de la venta es siete millones 500 mil bolívares para el momento 30 mil dólares", detalló al tiempo que precisó que está ubicada en El Hatillo.

"Hace dos semanas cuando hice la denuncia Baltazar Porras cambió el comprador, colocó a otro, pero era él quien compraba. ¿Por qué cambió el comprador? ¿Por qué colocó que la casa vale siete mil 500 dólares? Además, llamó al registrador para acelerar la venta. ¿Cuál es el apuro? ¿Será que se va a casar?", interrogó.

Precisó que "sólo se trata de preguntas inocentes cómo las que puede hacer cualquier venezolano: ¿por qué la estafa? ¿Por qué el cambio del nombre del comprador?". Y agregó: “si se realiza compra a otra persona deberá hacerse por el monto que está en ese documento ($7.500). Lo que pasa es que ponen un precio en un papel y se arreglan fuera del registro, haciendo una estafa al país. ¿Será que el Cardenal vivirá en esa casa con...?, ¿Quién es esa señora?”.

"Se va a casar (...) La señora se llama María. ¿Quién es María, Baltazar?", preguntó al tiempo que le exhortó a "aclarar su rollos y dejar de estafar”.

En ese sentido, afirmó que la jerarquía eclesiástica "siempre ha sido así, ellos son un partido político (...) Todos ellos son malos, no son hombres de Dios: Hombres de Dios es el pueblo de Venezuela que es capaz de sentarse en oración".