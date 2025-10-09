Cabello acusa a EE.UU. de retener ilegalmente a 78 niños venezolanos deportados desde 2019

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, denunció este miércoles que 78 niños venezolanos permanecen en Estados Unidos, a quienes calificó de estar “secuestrados por el Gobierno estadounidense”.

Durante su programa semanal transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), Cabello afirmó que 47 niñas y 31 niños continúan retenidos en territorio norteamericano, pese a que sus familiares ya fueron deportados a Venezuela en vuelos oficiales.

“Fueron secuestrados por el Gobierno de los Estados Unidos, se los arrancaron a sus padres de las manos”, dijo Cabello, mostrando fotografías que, según él, corresponden a menores recluidos en centros migratorios.

El funcionario sostuvo que muchas familias salieron del país “persiguiendo el sueño americano”, alentadas por “campañas mediáticas” que, aseguró, ocultaron los riesgos de la migración irregular.

Ese mismo día, el Gobierno venezolano informó sobre la llegada de 197 connacionales, entre ellos cuatro niños, en un vuelo desde El Paso, Texas, dentro del programa Gran Misión Vuelta a la Patria y del acuerdo de repatriación firmado con Washington en enero pasado, pese a la falta de relaciones diplomáticas desde 2019.

En septiembre, Venezuela ya había anunciado el retorno de cuatro niños retenidos en EE.UU., agradeciendo la intervención de Melania Trump, mientras que Camilla Fabri, presidenta del programa de repatriación, pidió continuar las gestiones para lograr el regreso de todos.

Por su parte, el presidente Nicolás Maduro aseguró el lunes que el papa León XIV ha colaborado en el proceso y que más de 45 niños han sido recuperados hasta ahora.