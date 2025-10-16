Buque de la Armada venezolana habría encallado frente a las costas de Falcón tras ejercicio

El buque de transporte Capana (T-61) de la Armada Bolivariana se encontraría en una presunta situación de emergencia tras hacer agua y encallar en las cercanías de Cumarebo, estado Falcón.

De manera extraoficial se conoció que, en el mismo se trasladaban unos 300 tripulantes, información que aún no ha sido confirmada por las autoridades venezolanas.

Cabe destacar que, el Capana T-61 participó la semana pasada en un ejercicio militar en la Isla de Margarita, que simulaba una defensa ante una posible invasión naval, reseñó La Patilla.

El incidente ocurre apenas dos años y medio después de que el buque fuera sometido a una actualización de media vida, concluida en abril de 2023 por los astilleros estatales, tras más de tres años y medio de trabajos. El proyecto incluyó modernizaciones en sistemas de armamento, planta motriz, comunicaciones, habitáculos, rampa de proa y cubierta de vuelo, entre otros componentes críticos.

El Capana T-61, construido en Corea del Sur en 1983, forma parte de la clase Capana/Alligator, integrada por cuatro buques anfibios de desembarco (Capana, Esequibo, Goajira y Los Llanos). Estas naves pueden transportar hasta seis tanques o 18 vehículos de combate.