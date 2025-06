Bloqueo a webs del dólar paralelo no frena la brecha cambiaria

En seis meses la tasa cambiaria del dólar sufrió un alza que casi duplica el valor de la moneda estadounidense: pasó de 52 bolívares en enero a 97 bolívares en junio, según el Banco Central de Venezuela. Mientras, en el mercado no oficial se cotizaba en 130 bolívares a inicio de este mes. La crisis hizo que el Gobierno venezolano buscara soluciones.

Así fue como decidió acabar con el portal “Monitor Dólar”, aprehendiendo a 20 de sus administradores. Plataformas “hermanas” como “El Dorado” cesaron sus operaciones en Venezuela para así evitar la divulgación de la tasa del dólar “negro”, pero, su efecto “post” no deja de golpear el bolsillo de los ciudadanos.

El fundador de la firma Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, describió la situación de la siguiente forma en su cuenta de X: “Que un grupo relevante de ciudadanos asuma que el problema cambiario es de una página o referencia dice mucho también sobre la profundidad de nuestra tragedia como país”.

En la misma línea, el economista Aldo Contreras, consultado por Versión Final, expuso que, pese a las medidas implementadas, aún quedan problemas coyunturales que la economía venezolana enfrenta desde años atrás.

“Lamentablemente, la inflación como causa, el crecimiento de la base y de la liquidez monetaria y la ausencia de confianza han traído un cóctel para la depreciación del tipo de cambio del bolívar frente al dólar”, explicó.

Contreras expone que “al final, no es una página la que fija el precio. El precio se fija en el mercado, en el libre juego de la oferta y la demanda”. Por esta razón, sostiene que, el próximo paso para estabilizar de manera definitiva la tasa que el venezolano paga por la divisa norteamericana, es ampliar la oferta por parte del Banco Central de Venezuela (BCV).

“Si existe una restricción para comprar divisas, si la oferta no es suficiente para cubrir la demanda, este tipo de desequilibrios económicos pueden existir”, apuntó el especialista.

Detalló que, ante la crisis y la devaluación del bolívar, “lo más importante que debe existir es la confianza. Lo mismo pasó en Argentina con el dólar plus y el dólar oficial, lo mismo ha pasado en diferentes países cuando se dan mercados negro o paralelos”.

La previa

El 2025 trajo consigo declives económicos que contribuyeron a la disminución del poder adquisitivo del venezolano. Contreras asegura que “el tipo de cambio inició el año cerca de los 53 bolívares por dólar y al día de hoy se encuentra cerca de los 97 bolívares por dólar”.

El salto radical citado por el economista inició en el mes de enero, cuando en la primera cotización del año había una brecha cambiaria del 27 % entre la tasa BCV y la “paralela”. Mientras que el dólar oficial circuló en 52,02 bolívares, el mercado negro lo ofrecía en 66,29.

Para comienzos de febrero, el órgano gubernamental fijó el precio en 58,44 bolívares, pero el paralelo se le adelantaba en 68,68 bolívares. Una diferencia cambiaria del 17 %.

En marzo se empezaron a notar cambios. Con una diferencia del 20 %, el Banco Central establecía en 64,48 bolívares la divisa norteamericana y el mercado no oficial en 77,77. En promedio, el primer trimestre del año estuvo marcado por una brecha del 21,33 %.

Llega el mes detonante. El dólar BCV arrancó la jornada de abril con 69,77 bolívares por dólar, pero, el mercado paralelo se disparaba con una brecha del 44 % y un dólar en 100,83 bolívares: la distancia más grande en lo que había transcurrido de año.

El BCV maniobró en mayo e inició la primera cotización en 87,56 bolívares, el paralelo tuvo una distancia de 24 %: 108,43 bolívares. Junio comenzó con un porcentaje similar, 27 %, traducido en un promedio “desaparecido” de entre 124 y 135 bolívares, mientras que, la tasa oficial estaba en 97,31 bolívares. Un promedio de brecha de 25,5 %.

“Vemos una variación de casi el 100 % del tipo de cambio en lo que va de 2025, y lo que implica una depreciación del tipo de cambio cercana al 50 %”, señaló el economista Contreras, quien resaltó que el dólar oficial está cercano a duplicar su valor en comparación con enero (52,02 bolívares).

¿Controlar el fenómeno?

Carlos Ñáñez, profesor y jefe del departamento de teoría económica de la Universidad de Carabobo, explica que, para buscar controlar el fenómeno del dólar paralelo, se debe entender cómo la economía venezolana llegó hasta este punto.

“Los portavoces del mercado paralelo surgieron luego del paro petrolero del 2002, cuando teníamos un esquema de cambio libre, y este era incompatible con la crisis de gobernabilidad de ese año. Desde ese momento surge el tipo de cambio fijo”, apuntó.

Ñáñez explica el escenario con términos básicos de economía. “Cuando se controla un precio, automáticamente se produce un fenómeno llamado arbitraje, y se da una contraparte de ese precio por la escasez, que es distinto y es superior”.

“Los venezolanos se acostumbraron a usar ese esquema paralelo que dependía de las operaciones en la frontera con Colombia. Empezaron a confiar en cuanto el BCV perdió cualidades de independencia para definir cuál es el tipo de cambio”.

A su juicio, los portales web “no pueden sustituir a una política monetaria, pero si pueden generar o permitir variar una crisis que el gobierno desconoce o quiere desconocer basado en el entendimiento de que aquello que no se habla y no se discute no existe supone una solución al problema”.

Resaltó que “eliminar el control de cambio es confundir causas con consecuencias”. "El elevado tipo de cambio es una consecuencia de la ausencia de una política monetaria coherente que evite que el BCV financie déficit público".

“Es como que usted sea hipertenso y rompa el tensiómetro para no tomarse la tensión arterial, usted va a seguir teniendo problemas de tensión arterial, lo que no va a tener es la capacidad de poder medir en cuanto tiene la tensión”, argumentó el profesor Ñáñez.