Bloomberg: Venezuela se asocia con petroleras más pequeñas mientras Chevron reduce su producción

La petrolera estatal Pdvsa firmó al menos nueve nuevos acuerdos con proveedores de servicios extranjeros, incluyendo dos empresas chinas, en un esfuerzo por mantener el flujo de dólares a la economía después de que las sanciones estadounidenses obligaran a Chevron Corp. a suspender la producción, según dijeron a Bloomberg personas familiarizadas con los acuerdos.

Los contratos exigen que las compañías operen pozos ya perforados y otorguen el derecho exclusivo de venta de la producción, lo que supone un cambio con respecto a la práctica tradicional en el país, donde la estatal Petróleos de Venezuela S.A. siempre ha mantenido derechos comerciales exclusivos, según las fuentes, que pidieron no ser identificadas al tratarse de contratos privados. Al menos una de las compañías ha decidido no seguir adelante porque no pudo obtener una licencia estadounidense para operar allí, según una de las personas.

Los acuerdos ilustran la estrategia del presidente Nicolás Maduro para apuntalar la economía y llenar el vacío dejado por Chevron y otras grandes petroleras occidentales después de que el gobierno del presidente Donald Trump se negara a extender las licencias que les permitían operar en el país a pesar de las sanciones. Chevron representó casi una cuarta parte de la producción de petróleo de Venezuela, la industria más importante del país y la mayor fuente de divisas.

La licencia de Chevron para producir y exportar crudo a EE. UU. venció a principios de abril y la compañía tenía hasta el 27 de mayo para finalizar las obras. Los permisos de los proveedores de servicios estadounidenses Halliburton Co., Schlumberger NV, Baker Hughes Co. y Weatherford International Plc expiraron a principios de mayo.

“Pdvsa tiene un plan para seguir produciendo petróleo a pesar de las medidas coercitivas unilaterales de EE. UU.”, declaró la vicepresidenta y ministra del Petróleo, Delcy Rodríguez, el 29 de mayo.

Los nuevos acuerdos exigen que cada una de las compañías extranjeras obtenga el control de al menos un bloque de terreno en el estado Zulia o en la Faja del Orinoco, las dos regiones petroleras más ricas, según las fuentes.

Pdvsa tendrá una participación de al menos el 50 % en el crudo producido (el porcentaje exacto varía según el bloque) y la compañía asociada se encargará de todas las operaciones y de su parte de las ventas de petróleo. Las compañías extranjeras estarán exentas de algunos impuestos. Pdvsa pagará su parte de las inversiones con crudo.

Las empresas incluyen a Aldyl Argentina SA y las firmas chinas Anhui Guangda Mining Investing Co. y China Concord Resources, según un documento interno de Pdvsa al que tuvo acceso Bloomberg.

Una empresa estadounidense, North American Blue Energy Partners, una unidad del Grupo de Gestión Petrolera Global del magnate energético Harry Sargeant III, firmó un acuerdo, pero posteriormente ha indicado que no seguirá adelante porque no pudo obtener una licencia para operar en Venezuela, según una fuente.

Representantes de Aldyl, Anhui, China Concord y North American Blue Partners no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Venezuela promocionó los contratos como oportunidades para que las empresas de servicios con tolerancia al riesgo llenaran el vacío dejado por las grandes petroleras que se han visto obligadas a salir, señalaron algunas fuentes. Generalmente, las empresas pueden intentar eludir las sanciones estadounidenses mediante el uso de cuentas de criptomonedas y otras formas de pago que escapan al control de los reguladores estadounidenses.