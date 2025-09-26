Bloomberg: Maduro ofreció entregar a líderes del TDA, pero EE. UU. rechaza negociar

El presidente Nicolás Maduro habría propuesto al gobierno de Donald Trump colaborar en la captura de los principales líderes del Tren de Aragua, una de las bandas criminales más peligrosas de América Latina, según reveló Bloomberg.

Según el medio especializado, la oferta habría sido presentada a principios de mes a través del enviado especial estadounidense, Richard Grenell, junto con a la carta dirigida al mandatario republicano.

En la misiva, con fecha del 6 de septiembre y publicada por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, Maduro invitó a Trump a “promover la paz mediante un diálogo constructivo y el entendimiento mutuo en todo el hemisferio”, al tiempo que negó que Venezuela sea una fuente importante de drogas con destino a Estados Unidos.

La oferta surgió en medio de la creciente tensión militar en el Caribe, donde Washington desplegó tropas y buques de guerra para operaciones antinarcóticos y ha destruido embarcaciones vinculadas a presuntos criminales.

Maduro planteó que su gobierno podía ayudar a ubicar a los cabecillas del Tren de Aragua, organización que expandió sus operaciones desde Venezuela hasta países como Canadá y Chile, con actividades que incluyen narcotráfico, extorsión, trata de personas, tráfico de armas, prostitución, minería ilegal, robo y secuestro.

Algunos de sus líderes se encuentran fuera del territorio venezolano, mientras que la Constitución del país prohíbe la extradición de sus ciudadanos, lo que complicaría cualquier entrega.

La Casa Blanca rechazó de inmediato la oferta. “El régimen de Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela, es un cartel narco-terrorista, y Maduro no es un presidente legítimo”, señaló un funcionario estadounidense anónimo.

La política de esta administración es de máxima presión sobre el régimen, y no se está llevando a cabo ninguna negociación que pueda beneficiarlo”, afirma la fuente.

Entretanto, Grenell confirmó este jueves a la cadena CBS News que mantiene contacto con el equipo de Maduro, aunque sin ofrecer detalles sobre dichas comunicaciones.