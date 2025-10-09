BCV fija el dólar oficial en 193,29 bolívares tras leve ajuste cambiario

El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que el valor oficial del dólar cerró este jueves, 9 de octubre, en 193,29 bolívares, mostrando una leve variación con relación a la jornada anterior.

De acuerdo con los datos publicados en el portal del ente emisor, esta tasa será la referencia oficial para todas las operaciones del sistema cambiario nacional durante las próximas horas.

El BCV también actualizó el precio del euro, que se fijó en 220,94 bolívares, en línea con el comportamiento reciente de las principales divisas frente al bolívar.

La actualización diaria de los valores busca mantener la estabilidad del tipo de cambio oficial en un contexto de control monetario y baja liquidez en el mercado paralelo.

El organismo recordó que los valores publicados corresponden al promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio que operan en el país.