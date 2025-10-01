Avión de la Fuerza Aérea rusa aterriza en Venezuela

Un avión adscrito a la Fuerza Aérea Rusa, modelo Ilyushin II-62M y matrícula RA-86495, aterrizó este miércoles 1 de octubre en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado La Guaira.

El monitor de tráfico aéreo FlightRadar24 registró el momento en que la aeronave encendió su transpondedor en medio del océano Atlántico antes de su llegada a Venezuela a las 11:30 A.M.

De acuerdo con La Patilla, el avión Ilyushin II-62M, con capacidad entre 168 y 186 pasajeros, había despegado en la jornada anterior desde Moscú. En medio de su viaje, realizó escala en Argel, al norte de África.

Horas antes, Serguéi Riabkov, viceministro de Asuntos Exteriores ruso, declaró en un foro celebrado en San Petersburgo que “Estados Unidos juega a base del viejo enfoque de divide y vencerás. En contraposición a esta política, Rusia propone una cooperación equitativa y respetuosa basada en la búsqueda del beneficio mutuo, el cumplimiento incondicional de las normas del derecho internacional, el principio de la inviolabilidad de la soberanía estatal y la no injerencia en los asuntos internos”.

Rusia ya había cuestionado tímidamente el despliegue militar en el mar Caribe ordenado por el presidente estadounidense, Donald Trump, en contra de carteles del narcotráfico y bandas trasnacionales.