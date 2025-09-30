Autoridades zulianas impulsan el diálogo nacional con la instalación del Consejo por la Soberanía

En horas de la tarde de este martes 30 de septiembre se instaló formalmente el Consejo Nacional por la Soberanía Capítulo Zulia, con el objetivo de lograr consensos que contribuyan a la estabilidad y la paz del país.

La jornada, que tuvo lugar en el Hotel Tibisay del Lago reunió a diferentes representantes del sector educativo, político, empresarial y religioso, quienes ofrecieron sus distintas impresiones para lograr espacios de diálogo que permitan un mejor entendimiento en los diversos sectores de la sociedad.

Magdely Valbuena, presidenta del Consejo Legislativo del Zulia, fue la encargada de abrir la actividad con un discurso, donde resaltó la necesidad de dejar de lado las diferencias políticas que puedan existir entre los venezolanos.

El propósito es el consenso, el encuentro y la unidad nacional. Hoy más que nunca, la patria nos llama a la unidad nacional con una agenda común centrada en la paz y en la defensa de los intereses nacionales", acotó.

Acto seguido, representantes del sector universitario y religioso tomaron la palabra respectivamente para reafirmar su compromiso en buscar iniciativas para alcanzar la paz y forzar un mejor futuro

Por su parte, el gobernador Luis Caldera recordó que en el año 2023 algunos actores políticos lograron aglutinar al Zulia en cinco consensos que todavía se mantienen en marcha.

Asimismo, aseguró que Venezuela vive hoy una nueva realidad e hizo énfasis en el despliegue de tropas estadounidenses en el Mar Caribe.

Tenemos en nuestro mar territorial muy cerca la presencia de la principal potencia militar amenazando al territorio nacional. Eso nos lleva a defendernos con dignidad y con mucha altura política en el país”, destacó.

La autoridad regional señaló que, así como se ha defendido la paz a través de la diplomacia, también se ejerció el llamado a la defensa integral, según lo establece el artículo 326 de la Constitución.

Caldera reiteró su disposición de colaborar con el Consejo Nacional por la Soberanía y extendió un llamado a escuchar cada una de las propuestas realizadas por los diferentes sectores con el objetivo de lograr acuerdos que favorezcan a la población zuliana.

Espero que esto sirva como un espacio para la ejecución de las ideas. Nosotros defendemos la soberanía, esta tierra es sagrada, la defendemos con diplomacia, con todas las acciones que contempla nuestra constitución, porque es responsabilidad de todas y todos”, puntualizó.