Autoridades del CNE participan en jornada de alistamiento militar en Caracas

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, y el vicepresidente del organismo, Carlos Quintero, participaron este viernes 29 de agosto en la jornada de alistamiento militar realizada en la Plaza Bolívar de Caracas, donde destacaron la amplia asistencia ciudadana y el compromiso con la defensa de la soberanía nacional.

Carlos Quintero afirmó que la actividad representa una “respuesta masiva del pueblo venezolano” para enviar un mensaje al mundo y hacer prevalecer la diplomacia de paz frente a posibles amenazas externas. “Hoy entramos en una nueva etapa, y la única forma de mantener la paz es con unidad nacional”, expresó, subrayando que, aunque la soberanía históricamente se ha defendido con el voto, las actuales circunstancias exigen fortalecer la preparación militar, recoge el Universal.

El vicepresidente del CNE también resaltó la importancia de promover la diplomacia para consolidar la paz en América Latina y el Caribe, asegurando que el pueblo venezolano mantiene su compromiso de “construir la paz en democracia”.

Por su parte, Elvis Amoroso llamó a los ciudadanos a asumir la defensa del país con valentía. “Aquí no hay, ni debe haber miedo. Lo que debe existir es coraje, tal y como nos enseñaron Bolívar y nuestros próceres”, señaló. Además, felicitó a los trabajadores del CNE que se incorporaron a las filas de la Milicia Nacional Bolivariana, destacando su respaldo a la integridad territorial del país.