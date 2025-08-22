Asdrúbal Oliveros: BCV inyectará $50 millones y aplicará mecanismos alternativos para estabilizar el mercado cambiario

El Banco Central de Venezuela (BCV) realizará este viernes 22 de agosto una nueva intervención en el mercado cambiario con la inyección de unos 50 millones de dólares y la implementación de mecanismos alternativos para contener la volatilidad de la divisa.

El economista Luis Oliveros informó en su cuenta de X que el organismo busca “equilibrar el mercado” en un contexto de presiones cambiarias. Con esta, el BCV suma 35 intervenciones en lo que va de 2025. La más reciente se llevó a cabo el jueves 21 de agosto, cuando la tasa oficial cerró en 140,66 bolívares por dólar, mientras que el euro se cotizó en 162,53 bolívares.

El Ejecutivo ha reiterado en varias oportunidades su intención de frenar el avance del dólar paralelo. En marzo, el presidente Nicolás Maduro pidió no promover “bajo ningún aspecto” lo que denominó el “dólar de guerra” y defendió el sistema cambiario oficial.

“Quien ame a Venezuela debe respetar el dólar de mercado que hemos construido. Esta es una batalla por la estabilidad económica, el crecimiento, la producción y la satisfacción de las necesidades del país”, expresó entonces.

El mandatario recordó que en octubre pasado “reapareció” el dólar paralelo, al que calificó como “un viejo enemigo de la economía venezolana”. En ese contexto, ordenó a la vicepresidenta Delcy Rodríguez y al BCV activar nuevos mecanismos tecnológicos para proteger el sistema cambiario y garantizar el abastecimiento de divisas.

Por su parte, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, confirmó meses después que el Gobierno estaba tomando acciones contra las plataformas digitales que publican el valor del dólar paralelo. “Venimos haciendo un trabajito con esos que dicen que el dólar vale no sé cuánto”, declaró en su programa Con el mazo dando.

La estrategia oficial busca apuntalar el uso de la tasa oficial como referencia y limitar el impacto del mercado paralelo sobre los precios internos.