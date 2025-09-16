Asamblea Nacional instala un consejo nacional por la soberanía tras amenazas de EE. UU.

Distintos sectores de Venezuela participaron el martes en la instalación del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, convocado por la Asamblea Nacional (AN) como respuesta a las amenazas militares de EE. UU. contra el país.

Felicito a la Asamblea Nacional y me pongo a la orden del Consejo Nacional de Soberanía y Paz para trabajar por la Unión de Venezuela y por preservar nuestra soberanía e integridad territorial", expresó el presidente Nicolás Maduro a través del canal estatal Venezolana de Televisión.

El presidente consideró que esta convocatoria es una demostración de que "Venezuela está reconciliada y unida" para defender su soberanía, vivir en libertad y en paz.

Los sectores que integran el recién constituido consejo instalarán en todos los estados del país los capítulos regionales para promover las propuestas que permitan reforzar la defensa territorial.

En su intervención, Maduro evocó varios momentos históricos, tras subrayar que la "historia demuestra que la soberanía no se negocia y que los intentos imperiales por someter a Venezuela han fracasado frente a la conciencia, la resistencia y el amor por la patria".

Nosotros, esta coyuntura la vamos a cabalgar y vamos a salir victoriosos con un país más fuerte, más pacífico, más democrático y más unido", aseguró el jefe de Estado.

De igual manera, denunció que contra el país se ha montado una narrativa y un discurso cargado de "mentiras".

La iniciativa se da en medio del aumento de las tensiones con EE. UU. tras el despliegue de tropas en el Caribe y el ataque a presuntas embarcaciones venezolanas.

El presidente Donald Trump dijo el lunes que las Fuerzas Armadas de EE. UU. arremetieron contra un navío, presuntamente originario de Venezuela, dejando tres personas fallecidas.

A principios de este mes, el secretario de Estado (canciller) de EE. UU., Marco Rubio, anunció que fuerzas militares de su país ejecutaron un ataque en el sur del Mar Caribe contra una supuesta narco-embarcación procedente de Venezuela.

Por su parte, Trump informó entonces que 11 "terroristas" fueron abatidos por integrantes del ejército estadounidense durante el operativo contra el "buque narco".

El mandatario afirmó que él mismo dio la orden de ejecutar el ataque.

Maduro pidió el lunes a Trump ordenar una investigación sobre el vídeo que su Gobierno presentó sobre el ataque de una embarcación en el Caribe que supuestamente dejó 11 personas muertas.

El presidente consideró que el vídeo "merece" una investigación al más alto nivel de la Casa Blanca.

La Casa Blanca confirmó el pasado 19 de agosto el despliegue de tres buques con 4.000 soldados en aguas del Caribe cerca de Venezuela, en medio de tensiones entre ambos gobiernos, después que Washington acusara a Maduro de liderar un cartel de droga.

La medida fue tildada por Caracas como una amenaza directa a su soberanía y advirtió que Venezuela es un país pacífico pero que no se rendirá.