Armada Bolivariana conmemora en el Zulia los 202 años del Forzamiento de la Barra

Frente al Monumento Bicentenario de la Batalla Naval del Lago, ubicado en la Vereda del Lago, el comandante general de la Armada Bolivariana, almirante Ashraf Suleiman Gutiérrez y gobernador electo del estado Zulia, Ing. Luis Caldera, participaron en los actos conmemorativos de los 202 años del Forzamiento de la Barra, evento que permitió a los patriotas entrar al lago y enfrentarse a la flota realista en la cruzada que selló la Independencia de Venezuela.

En el acto el jefe militar y el recién electo mandatario regional, junto al alto mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), acantonada en la entidad zuliana, rindieron honores e hicieron una ofrenda floral a los héroes que participaron en el Forzamiento de la Barra y en la Batalla Naval del Lago en 1.823.

El almirante Suleiman Gutiérrez destacó la importancia de recordar la historia de Venezuela y las raíces de la gesta emancipadora que consolidó la independencia y soberanía del país, que la Fanb lucha cada día por mantener.

Los venezolanos seguimos enfrentados a un imperio, que hoy en día no es el español, sino el norteamericano, que, a través de una guerra cognitiva, una guerra económica, ha tratado de poner de rodillas al pueblo venezolano, pero no conocen nuestra historia, de lo que somos capaces, no conocen la estirpe de los venezolanos”, expresó.