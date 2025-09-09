Andreína Baduel denuncia que en El Rodeo I se negaron a recibir medicamentos para su hermano

La activista venezolana Andreína Baduel denunció este martes que las autoridades del centro penitenciario El Rodeo I se negaron a recibir los medicamentos esenciales destinados a su hermano, Josnars Baduel, preso político que, según afirmó, padece crisis alérgicas y dolores derivados de torturas por asfixia sufridas durante su detención.

Con profunda preocupación hoy quiero denunciar que este fin de semana, cuando correspondía la entrega de paquetería para mi hermano Josnars Baduel, en El Rodeo I se negaron a recibir los medicamentos esenciales que necesita para resistir el dolor y controlar sus crisis alérgicas, secuelas directas de las torturas por asfixia a las que fue sometido”, expresó Baduel en un comunicado publicado en su cuenta de X.

La activista recordó, en reseña de El Nacional, que semanas atrás también fue suspendida la entrega de paquetería, lo que obligó a la familia a depender de otros allegados de presos políticos para hacerle llegar artículos básicos. “Ahora, además, se niegan también a recibir sus medicinas. Esto confirma lo que venimos denunciando: El Rodeo I no es un centro de reclusión, sino un centro de tortura”, afirmó.

Baduel advirtió que la situación de su hermano no es un caso aislado. Según sus declaraciones, más de mil familias venezolanas enfrentan circunstancias similares. Señaló además que al menos 15 presos políticos, entre ellos Biagio Pilieri, Perkins Rocha y Jesús Armas, se encuentran sometidos a aislamiento prolongado como medida de castigo.

Asimismo, alertó sobre la desaparición forzada de los opositores Roland Carreño y Freddy Superlano, quienes, de acuerdo con sus denuncias, fueron trasladados desde El Helicoide sin que sus familias conozcan su paradero. “Eso es desaparición forzada”, subrayó.