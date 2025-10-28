AN declara "persona non grata" a primera ministra de Trinidad y Tobago

La Asamblea Nacional (AN) declaró este martes como "persona non grata" a la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, por su postura "guerrerista" contra Venezuela, tras permitir a EE. UU. utilizar su territorio para la realización de ejercicios militares como un acto de "provocación" contra la nación caribeña.

Queda aprobado por unanimidad, se declara como persona non grata a esta señora", expresó el líder del parlamento, Jorge Rodríguez, tras la votación, según reporte de Sputnik.

La relación bilateral entre ambos países comenzó a deteriorarse con la llegada al poder de Persad-Bissessar, que tiene un discurso contra la migración venezolana alineado con Washington.

Previamente, la primera ministra declaró a la AFP que su país no es susceptible a "ningún chantaje político".