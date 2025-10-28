El diario plural del Zulia


AN declara "persona non grata" a primera ministra de Trinidad y Tobago

"Queda aprobado por unanimidad, se declara como persona non grata a esta señora", expresó el líder del parlamento, Jorge Rodríguez, tras la votación
Política y DineroVF Home
Sputnik | Redacción
@VersionFinal X @PM_Kamla

La Asamblea Nacional (AN) declaró este martes como "persona non grata" a la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, por su postura "guerrerista" contra Venezuela, tras permitir a EE. UU. utilizar su territorio para la realización de ejercicios militares como un acto de "provocación" contra la nación caribeña.

Queda aprobado por unanimidad, se declara como persona non grata a esta señora", expresó el líder del parlamento, Jorge Rodríguez, tras la votación, según reporte de Sputnik.

La relación bilateral entre ambos países comenzó a deteriorarse con la llegada al poder de Persad-Bissessar, que tiene un discurso contra la migración venezolana alineado con Washington.

Previamente, la primera ministra declaró a la AFP que su país no es susceptible a "ningún chantaje político".

Nuestro futuro no depende de Venezuela y nunca lo ha hecho", enfatizó.

Siga leyendo
Lea también

“O lo usas o te repliegas”: Experto en temas militares, sobre acecho de Comando Sur…

Bombero jubilado del Inea lanza S.O.S. por medicamento que puede salvar su vida

Sujeto abusa de una adolescente de 12 años y lo detienen en San Francisco

Reuters: Militares de EE. UU. deben firmar acuerdos de confidencialidad relacionados…

Comentarios
Cargando...