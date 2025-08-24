Alex Saab ante amenaza norteamericana: "No se atrevan, aquí hay un pueblo unido para defenderse"

El ministro de Industrias y Producción Nacional, Alex Saab, acudió este domingo 24 de agosto a la Plaza Bolívar de Caracas, donde participó en la gran jornada de alistamiento de la Milicia Bolivariana, destinada a defender la paz, la soberanía y la integridad de Venezuela frente a amenazas del imperialismo.

Alex Saab, quien también preside el Centro Internacional de Inversión Productiva (Ciip), respondió a las amenazas de intervención del gobierno estadounidense: "Que no se atrevan porque aquí hay un pueblo unido para defenderse".

Además, enfatizó que el respaldo del pueblo se observa en cada uno de los puntos habilitados mediante el Gran Plan Nacional de Soberanía y de Paz, impulsado por el presidente Nicolás Maduro para proteger la integridad territorial del país.

"Venezuela está unida y se ve aquí, todos acudiendo al llamado del presidente Nicolás Maduro. Todos estamos con el presidente Nicolás Maduro y con Venezuela", concluyó Saab.