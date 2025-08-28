Alcaldía de Maracaibo aplicará medidas contra uso especulativo del dólar en el casco central

El alcalde de Maracaibo, Gian Carlo Di Martino, informó este martes 26 de agosto que, ante denuncias de los usuarios, Polimaracaibo y otros organismos municipales tomarán medidas contra el uso especulativo del precio del dólar en algunos comercios del casco central de la ciudad.

Di Martino indicó que la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, a través de los entes de seguridad, ya se está haciendo cargo de denuncias sobre el abuso en el precio de la divisa estadounidense en algunos comercios de Las Pulgas, que expenden productos a una tasa mayor a la establecida en forma oficial por el BCV.

Las declaraciones del alcalde se produjeron en el marco de la misa que ofrendaron, los boxeadores Carlos Cañizales, campeón mundial minimosca del CMB, y Betulio González, leyenda viviente del pugilismo, en agradecimiento a la Virgen de Chiquinquirá.

Acciones contundentes

“La Policía Municipal, junto con los organismos nacionales, están atacando a aquellos comercios identificados que incurren es este tipo de irregularidad”, dijo Di Martino.

Destacó que "hemos recibido denuncias puntuales, vamos a actuar de manera precisa y no de manera global para no afectar a todos los comerciantes”.

Homenaje a Carlos Cañizales y Betulio González

El púgil Carlos Cañizales en compañía de Betulio González ofrendó a la Chinita una réplica del cinturón de campeón mundial peso mini mosca, que conquistó al vencer por nocáut al tailandés Panya Pradabsri el pasado 1 de agosto en Caracas.

Por su parte, Betulio González expresó su regocijo por recibir la bendición de la Patrona de los zulianos y dio gracias al alcalde Di Martino, el Gobernador del Zulia, Luis Caldera, y el Presidente Nicolás Maduro por el reconocimiento efectuado en su honor en el templo mariano.