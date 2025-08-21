Adán Chávez hace demostración de karate para "enfrentar invasión de EE. UU.” a Venezuela

Mientras Estados Unidos mantiene un fuerte despliegue militar en el Caribe para combatir el narcotráfico, presuntamente originado desde Venezuela, Adán Chávez, hermano del fallecido expresidente Hugo Chávez y actual gobernador del estado Barinas, realizó una demostración pública de artes marciales ante seguidores del chavismo. La exhibición fue presentada como una preparación para una posible invasión extranjera.

Chávez, de 72 años, apareció en un video vistiendo una camiseta de deportistas venezolanos y mostrando su destreza en karate. En la grabación, enseña técnicas de defensa personal a varios asistentes, como parte de una directriz emanada por el presidente Nicolás Maduro, sucesor de Hugo Chávez, con el objetivo de fomentar una "preparación popular" ante una posible agresión externa, de acuerdo con lo reseñado por El Tiempo.

El video se compartió en la red social X, coincidiendo con el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, tras la orden del presidente Donald Trump de llevar a cabo una operación sin precedentes, similar a la invasión de Panamá en la década de 1980.

Según fuentes del Pentágono, este 21 de agosto las fuerzas estadounidenses se encuentran en posición frente a las costas de Venezuela, con varios buques de guerra, aviones y marines. Esta acción forma parte de una operación más amplia contra el narcotráfico en la región, con el objetivo de enviar un mensaje directo a las organizaciones criminales, algunas de las cuales han sido designadas como terroristas por el gobierno de Trump.

La operación se enfoca en los carteles de droga de América Latina, con especial atención al denominado "cartel de los Soles" en Venezuela, una estructura que, según Estados Unidos, estaría liderada por Maduro y estaría involucrada en una extensa red de narcotráfico.