Marlon Jiménez García | Conciencia moral y conciencia política

La relación entre política y conciencia se entiende como conciencia política, que es la comprensión personal de los sistemas políticos, su posición dentro de ellos y la capacidad de influir en la realidad política. Esta conciencia permite a los individuos analizar problemas como la desigualdad o la pobreza, participar activamente en la sociedad y desarrollar un liderazgo eficaz basado en la empatía y la visión compartida. En Democracia, la conciencia política es vital para su institucionalización y para la integración definida, en ella, de sus actores principales: los Partidos Políticos. Sin embargo, la diacronía del desarrollo político en el mundo ha señalado, por sus obras ideológicas las conoceréis, una conciencia política diversa y dicotómica: conciencia moral y conciencia inmoral.

La conciencia moral, desde el punto de vista filosófico, la podemos analizar desde varios puntos de vista. En uno de ellos concebimos a la conciencia moral como innata; se supone en este caso que por el mero hecho de existir, todos los hombres poseen una conciencia moral, en un sentido análogo a como se supone que poseen ciertos principios intelectuales. En otro caso, la concebimos como adquirida; puede estimarse que se adquiere por educación de las potencias morales ínsitas en el hombre, o puede suponerse, más propiamente que se adquiere en el curso de la historia, de la evolución natural, de las relaciones sociales, etc. Una consecuencia de esta teoría es, la que la conciencia moral, no solamente puede surgir o puede no surgir en el hombre, sino también la de que, su contenido depende a su vez de su acción natural, histórica y social.

Ni en el “residente permanente del averno”, ni en el USURPADOR3 y candidato derrotado y sus cúpulas políticas, que han tenido muy pocas variantes en el desempeño, por el simple hecho de su acción, no existe ni de forma innata ni adquirida, conciencia moral; al contrario, dentro de las mismas perspectivas se construyó en los hombres del régimen una “conciencia inmoral”, que subyace de manera subrepticia en su comportamiento político – ideológico. La deshonestidad (no hay capacidad de reflexión en contrario) es la principal fuente de gestión y lo vemos con los manejos no transparentes de los dineros públicos; la corrupción a nivel de latrocinio, está apegada al fluido sanguíneo de la república. Es tal el grado imperante de conciencia inmoral del régimen, cuya continuidad va más allá del ejercicio del poder (26 años), que, todos sin excepción, de clases, género y profesiones defienden el “delito” como filosofía de vida. La conciencia inmoral es la “doble moral” del régimen y sus protagonistas: ser rico es malo; decía el arañero de Sabaneta, como todo un sofista griego, y lo reitera su sucesor, para esconder sus verdaderas intenciones. La familia Chávez Frías, pasó de ser una familia de clase media baja, a clase supra millonaria de manera grotesca y grosera; hoy tienen cuentas bancarias en dólares en paraísos fiscales y propiedades en Venezuela y en el mundo que superan la racionalidad. Igualmente ocurre con la Familia Maduro Flores, que pasaron de “patas en el suelo” a grandes potentados y miembros de los nuevos ricos de la sociedad venezolana y mundial.

Mención especial de conciencia inmoral, es el caso de María Gabriela Chávez, (EJEMPLO REVOLUCIONARIO A SEGUIR ) hija predilecta del residente del averno que, según medios especializados en área económica: Forbes y diario Las Américas, aseguran que el personaje de marras tiene cuentas en EEUU y en el Principado de Andorra que superan la bicoca de 4 mil millones de $; una persona sin mérito, sin estudios, sin inversión empresarial e industrial que le generara esas ganancias; es decir, que la justificación es que su padre se las regaló. Así podríamos nombrar a cientos de venezolanos (todos conocidos) que se enriquecieron y a la vez desmadraron al país, causando miseria y muerte a sus habitantes. PDVSA se convirtió en el epicentro del negociado ilícito del régimen y se ramificó hacia todos aquellos personajes nacionales e internacionales vinculantes a la ideología imperante. El saqueo de los recursos del Estado es impresionante y es tan descarada la forma ejercida en su acción macabra que, el sostén imprescindible para mantenerse en el poder, es la garantía de LA IMPUNIDAD DEL ESTADO.

Esa conciencia inmoral, además, tuvo un auge explosivo en el robo de la propiedad privada productiva, que desbancó al sector empresarial e industrial y dejó sin empleos a centenares de miles de trabajadores; les permitió también relacionarse con grupos delictivos internos y la subversión, y el terrorismo internacional. Esa conciencia inmoral les permitió financiar sus actividades político – partidistas para imponer una cultura ideológica totalmente contraria al respeto de las libertades ciudadanas y al pluralismo político; por supuesto, acompañado de una violación en flagrancia de “344/350” artículos de la CN. Esta cofradía de hampones que conforma el régimen y con la conciencia inmoral de su intelecto, sometió el país a su peor destino. EL comunismo – fascismo (gemelos) en su existencia misma es negativo como unidad política, económica y social; es difícil que un funcionario de este régimen en cualquier instancia de gobierno donde se encuentre, al dejar su cargo, reciba un reconocimiento por su gestión; al contrario, la justicia los perseguirá de manera implacable para que respondan por los delitos cometidos. La conciencia inmoral es determinante para ellos; precisamente, por conocimientos in extremis de sus connotadas actividades delictivas (probadas por tribunales nacionales e internacionales) es que, a troche y moche, quieren permanecer en el poder. Ese interés es supremo, demostrado en el ROBO de la soberanía nacional (art. 5 de la CN), y con la persecución implacable que, han sostenido en tiempo y espacio, contra los factores nacionales de oposición y contra quienes salen a la calle a protestar pacíficamente (adolescentes mujeres y ciudadanos de la tercera edad), por el respeto de la CN. Quieren privar al pueblo del poder ejercido el 28 de julio pasado, cuando por una mayoría avasallante eligieron como Presidente Constitucional de la República de Venezuela al Dr. Edmundo González Urrutia. Muy a pesar del USURPADOR3 y candidato derrotado y de su régimen mafioso, en los próximos días se juramentará para dicho cargo el precitado personaje y será acompañado por la líder y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado. “La conciencia política del pueblo es contraria a la conciencia inmoral revolucionaria del régimen”.

Profesor Universitario

