Luz Neira Parra | María Corina Machado: el Nobel como luz de una nación en vela

El anuncio cayó como un relámpago que, más que deslumbrar, ilumina: María Corina Machado recibió el Premio Nobel de la Paz 2025. Celebro el mérito individual, sí, pero celebro sobre todo lo que ese galardón significa: el mundo por fin reconoce que, detrás de esa mujer, hay un país entero que no se rinde. Un premio así no canoniza a una persona; legitima una causa. Y la causa es la reconquista de la democracia en Venezuela, levantada a pulso por millones de ciudadanos que han resistido entre apagones, colas, silencios forzados y exilios no deseados.

Machado encarna un temple hecho de contratiempos. No se le permitió competir en igualdad de condiciones; la inhabilitaron, la cercaron, intentaron reducirla a un pie de página. Aun así, en 2023 ganó la primaria opositora por abrumadora mayoría y convirtió esa consulta en un plebiscito moral: no era solo su candidatura, era la demostración de que la ciudadanía puede organizarse por encima del miedo y del saboteo institucional. Desde entonces, la estrategia fue tan simple como poderosa: si me cierran la puerta, hago campaña por quien pueda cruzarla. Y en 2024, ya vetada, apostó por Edmundo González, volcando capital simbólico y trabajo de calle en una candidatura que terminaría convertida en el punto de confluencia de una mayoría cívica.

Es un dato político y un hecho humano: según las actas recopiladas y las coberturas internacionales, González fue ampliamente considerado vencedor, y varios gobiernos —con Estados Unidos a la cabeza— lo reconocieron como presidente electo. El poder, sin embargo, eligió la vía del desconocimiento y la fuerza. Esa fractura entre voluntad popular y realidad oficial explica por qué este Nobel pesa más de lo habitual: no premia una paz alcanzada, sino la tozudez de una sociedad que insiste en conquistarla por medios democráticos. Una mujer en primera línea, una multitud detrás.

Conviene decirlo sin rodeos: el premio, dedicado explícitamente al pueblo venezolano, devuelve visibilidad a los que llevan una década poniendo el cuerpo. También a los que ya no están dentro. Somos —sí, somos— casi ocho millones fuera, una diáspora que trabaja, estudia, cría hijos y paga impuestos lejos de su bandera, y que ahora ve su propia resistencia nombrada en Oslo. Ese gesto —dedicar el galardón a la gente— no es cosmética diplomática: es un recordatorio de que la política sin pueblo es un decorado, y de que la legitimidad, cuando nace de abajo, sobrevive a cualquier apagón.

A quienes desde la comodidad relativizan, les diré esto: no es un premio “contra” nadie, es un premio “por” algo. Por haber sostenido, sin fusiles ni chequeras, una ética cívica en medio de la asfixia. Por haber convertido la vigilancia ciudadana en una tecnología moral: testigos, actas, voluntarios, auditorías caseras para contrarrestar la opacidad. Por haber entendido que la unidad no es una foto sino un método: sumar, persistir, corregir rumbos sin devorarse en sectarismos. Y por haber demostrado —otra vez— que el liderazgo no consiste en el culto a la voz propia, sino en amplificar la de los demás.

No idealizo a nadie. Machado tiene detractores, errores y aristas, como todo político real. Pero la diferencia entre un culto y un liderazgo democrático es que el segundo admite el desacuerdo y prospera en el escrutinio. Por eso el Nobel no es una absolución, es una oportunidad: la de elevar el estándar interno, blindar la coherencia táctica y, sobre todo, evitar la tentación de la pureza que divide. Nada sería más trágico que desperdiciar este capital simbólico en pugnas intestinas o en el narcisismo del “yo tenía razón”.

El galardón también reposiciona el tablero internacional. De aquí en adelante, cada reunión, cada sanción, cada misión de observación tendrá que medirse contra un hecho nuevo: la principal referente de la oposición venezolana es además la laureada de la paz. Ese sello obliga a gobiernos, organismos y partidos a tratar la causa democrática de Venezuela como un imperativo ético, no como un expediente molesto. Y obliga a la propia oposición a actuar a la altura: menos consignas, más estrategia; menos épica, más organización; menos furia, más pedagogía cívica.

Hay un país esperando señales concretas. El premio no alimenta ni cura; no abre urnas ni multiplica boletas. Pero abre puertas. Abre micrófonos. Abre negociaciones con otra temperatura. Abre, sobre todo, la posibilidad de que el “afuera” no nos mire solo como víctimas o estadísticas, sino como una comunidad política madura capaz de sostener, con disciplina y sin violencia, una transición pactada y verificable. Para lograrlo, hay que traducir la emoción en trabajo: red de defensa de derechos, observación electoral permanente, documentación rigurosa, litigio internacional, formación de cuadros, reencuentro con los desencantados y una narrativa que convoque sin humillar.

El Nobel no apaga la noche, pero recorta el horizonte. Y en ese filo se reconoce a Machado: no como salvadora, sino como catalizadora; no como fin, sino como medio; no como dueña de una victoria, sino como depositaria de una lucha que la antecede y la excede. Una lucha que empezó en las calles, en las universidades, en los barrios, en los templos, en los periódicos que cerraron y en las colas del pasaporte; una lucha que siguió en cada maleta que partió y en cada mesa que quedó con una silla vacía.

Que nadie se equivoque: el país no cambió porque Oslo pronunció un nombre. Cambiará si convertimos este reconocimiento en presión inteligente, en organización paciente y en acuerdos verificables. Cambiará si quienes ejercen el poder por la fuerza y la represión entienden que su tiempo se terminó, se acabó y que la fuerza no alcanza para siempre. Cambiará si la mayoría cívica administra la esperanza como un bien escaso y si negocia sin claudicar.

Por eso hoy, más que felicitar a una persona, abrazo fuerte a mi Bravo pueblo. Ese pueblo irredento que hoy celebra de muchas formas ese premio, con silencio pícaro en Caracas, y con absoluto estruendo los que seguimos afuera .Al final es el mismo pueblo venezolano dondequiera que esté. Entonces el Nobel de MCM es el faro que confirma que no hemos estado caminando en vano. Y si la paz —la de verdad— es la justicia puesta en acto, que este Nobel sea, al menos, el detonante de esa promesa hasta el final.