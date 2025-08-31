Carlos J. Sarmiento Sosa | El desencanto democrático: ¿crisis del sistema o de sus líderes?

En medio de ese permanente vis a vis entre los sistemas democráticos y las dictaduras, Estados Unidos, a la sombra del espectáculo permanente de la Casa Blanca, despliega en el mar Caribe buques de guerra, submarinos nucleares, aviones de vigilancia y miles de marines para interceptar rutas marítimas utilizadas por organizaciones criminales y proveer asistencia a países colindantes con el mar Caribe en materia de seguridad, sin descartar que este plan refuerce la presencia disuasoria -una forma de “gunboat diplomacy”- sobre determinados actores políticos en las Américas, en momentos en que la voluntad popular mostrada en elecciones libres y competitivas en países del continente ha comenzado a rechazar al comunismo y sus adláteres.

Por el otro lado del mundo, en el lejano Oriente se celebra entre el 31 de agosto y el primero de septiembre en Tianjin, China, la XXV SCO Summit of Heads of State (Cumbre de Jefes de Estado de la SCO), la reunión anual más importante de esta organización internacional fundada en Shangai en 2001, en la que participan los presidentes y primeros ministros de los países miembros, dentro de los que se encuentran desde feroces dictaduras hasta democracias emergentes cuyos objetivos son la cooperación política, la seguridad (particularmente contra terrorismo y narcotráfico), económica y cultural en el espacio euroasiático.

Independientemente de los escenarios geopolíticos que anteceden, hay que observar que la democracia vive un momento de desgaste, como lo revela un estudio desarrollado por el Democracy Index 2024 del Economist Intelligence Unit revela que el puntaje global cayó a 5,17, su nivel más bajo desde que se mide -2006-, y que solo el 6,6 % de la población vive en una “democracia plena”, destacándose que la insatisfacción crece tanto en economías avanzadas como en países en desarrollo.

Por su parte, el Rule of Law Index 2024 del World Justice Project trasluce que en la mayoría de los países hay un retroceso en el Estado de Derecho, reflejado en una menor limitación al poder gubernamental, deterioro en el acceso a la justicia y debilitamiento de derechos fundamentales.

Según el Democracy Perception Index 2024, realizado por Latana y Alliance of Democracies Foundation (AoD), el 85 % de las personas encuestadas en 53 países afirman que la democracia es importante para ellos, pero solo el 58 % está satisfecho con cómo funciona la democracia en su país actualmente, lo que refleja que, aunque la mayoría de la gente cree en los principios democráticos (libertad, participación, derechos), muchos sienten que en la práctica no se cumplen.

Estos resultados, producidos por respetables organizaciones crean incógnitas: ¿es la democracia un sistema político que se ha vaciado y debe ser sustituido? o ¿Ha sido la democracia mal conducida por sus dirigentes?

No nos encontramos ante parábola del Huevo de Colón pues la experiencia a lo largo de siglos de historia indica que la democracia -Estado de Derecho, independencia de poderes, derechos fundamentales- constituye la mejor forma de gobierno, como lo reconociera Winston Churchill en su memorable discurso en la Cámara de los Comunes al afirmar “La democracia es el peor sistema de gobierno, excepto por todos los demás que se han probado de vez en cuando”; y si seguimos indagando veremos cómo, y a pesar de las deficiencias que son imposibles de negar, concluiremos en que sí, la democracia es imperfecta... pero es lo menos malo que tenemos.

Con respecto a la segunda pregunta, la historia reciente ofrece referentes que comprendieron la democracia como una misión: Rómulo Betancourt en Venezuela, Fernando Henrique Cardoso en Brasil, Konrad Adenauer en Alemania, Ronald W. Reagan y Margaret H. Thatcher, la Dama de Hierro, en el mundo anglosajón, o Juan Pablo II, que inspiró la resistencia pacífica al comunismo en Europa del Este, al tiempo que Lech Wałęsa lo hacía en Polonia. Todos ellos, al igual que muchos otros, ejercieron liderazgos que unieron visión, preparación y compromiso con valores democráticos.

Pero así como esos líderes democráticos cumplieron ejecutorias que aún perviven como ejemplo de liderazgo, han surgido traficantes de la política e improvisados dirigentes que, a través del control de sus militantes mediante estructuras estalinistas, buscan alcanzar la cima en sus partidos para llegar al poder, no para ejercerlo con vocación de demócrata ni en función de la institucionalidad, alcanzar una notoriedad de la que carecen y con una avaricia desmedida por hacerse de una pronta riqueza.

El resultado ha sido la decadencia en el liderazgo dando paso a seudo demócratas que han dado paso al populismo, ese sistema que como advirtiera Giovanni Sartori, “( ... ) erosiona la democracia desde dentro, debilitando sus controles mientras conserva sus formas”.

Es evidente, por tanto, que las fallas que pueda presentar la democracia no son producto de su estructura ni de sus principios, y ciertamente lo que corresponde es regenerar sus liderazgos: partidos abiertos y transparentes, educación cívica, independencia y equilibrio de poderes y aplicación rigurosa de la ley que castigue los ilícitos.

Solo con líderes a la altura de los desafíos que ha de enfrentar una nación cuando se dispone a transitar de la dictadura a la democracia, se podrá excluir a los aventureros y alacranes de cualquier tolda y frenar el avance de falsos mesías para devolver a la ciudadanía la confianza en el único sistema capaz de garantizar libertad y dignidad.