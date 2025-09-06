Carlos J. Sarmiento Sosa | El desencanto democrático: ¿crisis del sistema o de sus líderes? (Parte II)

En ocasión anterior, decía en este mismo diario que la democracia, aunque imperfecta, sigue siendo el mejor sistema posible. Su crisis no es estructural, sino de conducción. Urge regenerar liderazgos, abrir los partidos, fortalecer la educación cívica y restituir el imperio de la ley. Solo así se podrá frenar a los falsos mesías y devolver la confianza ciudadana en la libertad y la dignidad que solo la democracia garantiza.

Y es que, como ha afirmado la World Jurist Association, el mundo enfrenta desafíos profundos: conflictos, desinformación y la pérdida de confianza en las instituciones, poniendo a prueba el Estado de Derecho, base de la democracia, los derechos y la estabilidad; y como ha dicho su Presidente, Javier Cremades García, la democracia está bajo asedio: incremento de la polarización, desinformación, agudizamiento de los ataques a la judicatura y la independencia judicial lo que revela que el Estado de Derecho y la dignidad humana se encuentran frente a mayores agresiones como nunca antes.

En efecto, a diario se observan en el campo político cómo las posiciones de los antagonistas se van distanciando hacia colocarse en polos opuestos marcados ambos por extremismos, donde en medio de la desinformación, se envuelve a los jueces y a la independencia judicial, con miras a someter a los primeros a intereses ajenos a la justicia y poner coto a ese sistema constitucional que el equilibrio de poderes mediante el control del sistema judicial, mejor dicho, el sistema de justicia: magistrados, jueces, fiscales, policía judicial son asediados y denunciados con miras a su descalificación en los casos bajo su conocimiento.

En los Estados Unidos, el enfrentamiento entre el presidente Donald Trump y los jueces es evidente, acontece a diario, y se observa a jueces aplicando la ley de manera independiente dictando decisiones que a veces son del agrado de los peticionarios y otras por el contrario adversas, mientras el propio presidente no pierde ocasión de demostrar su enojo cuando las sentencias no le favorecen.

En México, el populismo bajo el influjo del comunismo y sus adláteres ha cometido la mayor atrocidad contra una democracia y el Estado de Derecho al establecer el ingreso de los jueces a la judicatura a través de la elección popular, en un país donde el índice de analfabetismo ha permanecido intacto en diez años, alcanzando un 5.8 millones de mexicanos analfabetas.

En España, las investigaciones que judicialmente despliegan jueces conocidos como imparciales e independientes, son descalificadas hasta por el mismo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien en una entrevista en TVE afirmó que existen "jueces haciendo política" y "políticos que tratan de hacer justicia", refiriéndose a los magistrados que investigan a su entorno familiar. Añadió que hay jueces que “no cumplen la ley” y que son una minoría, pero que causan un gran daño a la justicia.

Ante estas palabras, del jefe de gobierno, asociaciones judiciales como APM, Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente y JJPD calificaron las declaraciones como “inoportunas, rechazables e impropias”, advirtiendo que minan la confianza ciudadana en la justicia, vulneran la separación de poderes y quebrantan la lealtad institucional; y la presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, en la apertura del año judicial y en presencia del rey Felipe VI, expresó con lamentó que este tipo de críticas “socavan de forma directa la confianza en la Justicia” y apuntó que desacreditar al poder judicial es impropio en un Estado de derecho consolidado.

Este breve paseo por tres importantes países en el mundo dejan en clara evidencia que las censurables conductas que he ejemplificado devienen de dirigentes democráticos, no de la democracia, lo que me permite reafirmar que ésta sigue siendo el mejor sistema pues, precisamente, habilita sin restricciones la posibilidad de denuncia de hechos negativos que tienden a deteriorar la democracia para amoldarla a otros sistemas en lo que solamente una voz sea la que se escuche, la del mandón de turno.

En fin, como dije al principio, de regenerar liderazgos, abrir los partidos, fortalecer la educación cívica y restituir el imperio de la ley. Solo así se podrá frenar a los falsos mesías y devolver la confianza ciudadana en la libertad y la dignidad que solo la democracia garantiza.

Fuentes:

El desencanto democrático: ¿crisis del sistema o de sus líderes?

https://diarioversionfinal.com/opinion/carlos-j-sarmiento-sosa-el-desencanto-democratico-crisis-del-sistema-o-de-sus-lideres/

World Jurist Association

https://www.linkedin.com/posts/world-jurist-association_ruleoflaw-estadodederecho-lawandpeace-activity-7366790415032758273-Drzi?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAADcAnq0BUqIpzh93x6L1HNvReSXkViDuh-g

Analfabetismo en México, una realidad de alto riesgo

https://www.educacionfutura.org/analfabetismo-en-mexico-una-realidad-de-alto-riesgo/.

La mayoría de las asociaciones judiciales pide a Sánchez respeto tras decir que “hay jueces haciendo política”

https://elpais.com/espana/2025-09-02/la-mayoria-de-las-asociaciones-judiciales-pide-a-sanchez-respeto-tras-decir-que-hay-jueces-haciendo-politica.html?utm_source=chatgpt.com

Perelló, tras las críticas de Sánchez: "Las descalificaciones son inoportunas y rechazables"

https://www.elconfidencial.com/espana/2025-09-05/isabel-perello-discurso-apertura-ano-judicial-pedro-sanchez_4203052/?utm_source=chatgpt.com