Avelino Avancin | Síntesis deportiva

Debacle Nacional

Un ciclo donde reinaron las improvisaciones, desaciertos y un entrenador Fernando Batista que nunca supo a que jugaba…Se acaba el sueño para una débil Vinotinto que con el transcurrir del juego se fue quedando sin gasolina ante una potente tropa neogranadina. Los cafeteros aprovecharon al máximo la lentitud de la zaga. El aprendiz argentino cobró una millonada para fallarle a toda una nación.

El camino se fue tornando bastante cuesta arriba, el cuerpo técnico nunca llegó a tener un once ideal definido, no mantuvieron el equilibrio en juego y siempre atacando al pelotazo. Se repite la historia y los millones de fanáticos frustrados nuevamente. Una de las peores paginas para el fútbol venezolano.

Preocupa que no se tenga una óptima generación de relevo. Converse con el excelente amigo Josías Castro, consagrado comentarista de Venevisión y fiel lector de esta columna desde hace más de tres décadas. El tachirense, de los grandes analistas de Suramérica me dio sus impresiones.

Cuenta que se dio el peor de los escenarios. Luego de la Copa América venían señales de bajón en el combinado respecto a la estructura de juego que fue desapareciendo y la solidez no se veía en la mayoría de los duelos. Como locales se mantuvieron invictos en ocho salidas con cuatro triunfos y cuatro empates, a pesar que no se vieron con una fortaleza palpable y fue una selección que sacaba provecho a circunstancias favorables, pero se le notaban carencias.

“Estas se hacían más notorias cuando jugaban como visitantes. No eran fuertes en defensa y con problemas para elaborar jugadas”, indicó. A Batista debieron cesantearlo tras la goleada en Chile. En su última salida los colombianos los arrollan de manera contundentemente.

“Un rival cafetero que no es un plantel goleador y fue una aplanadora. Todas las fallas que acumularon a lo largo de 17 jornadas explotaron todas esa noche. Una estructura muy vulnerable con un solo volante recuperador, unos laterales que tenían unos recorridos y una desubicación muy notables, dieron mucha libertad al igual que los centrales para salir humillados con un planteamiento muy mediocre para terminar pasando pena ante su público, quedando séptimos con malos números y un desenlace final muy decepcionante y vergonzoso”, agregó este emblemático personaje.

Otro periodista que estuvo bastante acertado fue Gregorio Rojas, quien dijo grandes verdades. Ojala se hagan los correctivos por parte de la dirigencia ya que con Pekerman se equivocaron y mantener tanto tiempo al “Bocha” peso muy caro y el balompié criollo no creció absolutamente nada…Maracaibo tierra de gente noble y generosa arribó recientemente a 496 años.

En mi época de estudiante viví momentos inolvidables en la tierra del sol amada, que Dios bendiga a sus millones de habitantes y abrazo grande para los fraternales León Magno Montiel, Shirley Urdaneta, Rafael Castillo, Anaida Larreal, Daniel Sarcos, Hebert Colina, Rafael Petit y Luis Amaya…Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.