Condolencias | Dra Lucy Ortega de Socorro
Dr. Carlos Alaimo y Sra.
Lamentan profundamente participar la desaparición física de nuestra entrañable amiga Lucy Ortega de Socorro.
Con la Dra. Lucy Ortega de Socorro nos unen recuerdos y afectos. al recibir la noticia de su partida a los brazos del Señor, se entristeció nuestra vida. Sentiremos su ausencia. Acompañamos en el dolor a su querido e inseparable esposo David, nuestro fraternal amigo y compañero de vida de Lucy, También a sus hijas, en especial a su yerno el Dr. Luis López y al resto de la familia.
Paz a sus restos