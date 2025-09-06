Condolencias | Dra Lucy Ortega de Socorro

Dr. Carlos Alaimo y Sra.

Lamentan profundamente participar la desaparición física de nuestra entrañable amiga Lucy Ortega de Socorro.

Con la Dra. Lucy Ortega de Socorro nos unen recuerdos y afectos. al recibir la noticia de su partida a los brazos del Señor, se entristeció nuestra vida. Sentiremos su ausencia. Acompañamos en el dolor a su querido e inseparable esposo David, nuestro fraternal amigo y compañero de vida de Lucy, También a sus hijas, en especial a su yerno el Dr. Luis López y al resto de la familia.

Paz a sus restos