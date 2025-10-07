El sello de la Editorial PPC España publica “Diálogo, la vía propuesta por el papa Francisco”, del autor zuliano Rixio Gerardo Portillo Ríos, obra que analiza el pensamiento y las palabras del papa Francisco sobre el diálogo y cómo este es la gran apuesta de su pontificado desde la cultura del encuentro y el ideal de fraternidad.

El libro cuenta con el prólogo de Monseñor Edgar Peña Parra, sustituto para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado de la Santa Sede, quien recuerda en su presentación que “en un mundo marcado por la polarización, se hace particularmente urgente y necesario un llamado al diálogo”, destacando su fuerza transformadora para las comunidades y la sociedad.

La obra desarrolla el diálogo como cultura, método y horizonte universal, explorando cómo este se convierte en un camino para superar diferencias, fortalecer el tejido social y reivindicar la dignidad humana como fundamento de la vida social.

A lo largo de sus capítulos, profundiza en el diálogo como expresión de encuentro, discernimiento y caridad, analiza las actitudes y habilidades que lo sustentan y revisa su aplicación en distintos contextos: social, político, ecológico, generacional, interreligioso, ecuménico y eclesial, especialmente desde la perspectiva de la sinodalidad.

El libro será presentado el próximo 17 de octubre, en la Feria Internacional del Libro de Monterrey; y el 3 de noviembre, en la Universidad de Monterrey, con el Arzobispo de esa ciudad, Rogelio Cabrera López

Rixio Gerardo Portillo Ríos, es profesor investigador en la Universidad de Monterrey (México), doctor en Cultura de la Unidad por el Instituto Universitario Sophia (Italia), y colaborador de medios internacionales como Vida Nueva (España - Colombia), Ciudad Nueva interamericana, Limes On Line (Italia) y El Pitazo (Venezuela). Su trayectoria reúne experiencia académica, docencia, investigación y comunicación.

Con un lenguaje claro, un enfoque sistemático y un sólido respaldo documental, “Diálogo, la vía propuesta por el papa Francisco” invita a repensar la convivencia humana desde la palabra, la escucha y la reciprocidad, ofreciendo claves concretas para hacer del diálogo una herramienta real de cambio de la realidad social.