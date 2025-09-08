Zuliana gana importante reconocimiento tecnológico en Chile: fue la mejor entre más de 100 estudiantes

Laura Chiquinquirá González Gámez, de 17 años, hizo historia para su colegio y la comunidad migrante venezolana en Chile al coronarse campeona nacional del Desafío TP21 en Telecomunicaciones, un certamen que reunió a más de mil estudiantes de distintas especialidades técnicas de todo el país.

Oriunda de Maracaibo y residente en Chile desde 2018, esta zuliana cursa cuarto medio en el Colegio San Damián de Molokai, en la comuna de Cerro Navia, donde mantiene un promedio de 7,0. Su dedicación y talento no solo la llevaron al primer lugar nacional, sino que también le valieron el reconocimiento como la mejor competidora femenina del certamen.

El Desafío TP21, organizado por Inacap, constó de tres etapas: examen teórico, resolución de un caso práctico y presentación de un proyecto de implementación que combinaba componentes técnicos y económicos. En cada fase, Laura sobresalió por su capacidad de análisis, investigación y propuestas innovadoras.

Mi proyecto busca dar solución a un problema real, mostrando cómo las empresas pueden adaptarse mejor a las necesidades de sus clientes. Esta experiencia me permitió fortalecer mis habilidades en argumentación, investigación y desarrollo de proyectos, herramientas que serán clave en mi educación superior y en mi futuro profesional”, comentó la estudiante a Crónicas de Chile, tras recibir su reconocimiento.

En 2024, Laura presidió el Centro de Estudiantes (CC.EE.) y, junto a sus compañeros, impulsó el proyecto “Renovando mi Entorno”, financiado por Bloomberg Philanthropies, que incluyó la creación de espacios verdes y un taller de brigada ecológica en su colegio. Además, ha representado a su comunidad en competencias de debate escolar, alcanzando el primer lugar en el Debate Fundacional de Belén Educa y llegando a semifinales en el interescolar de Inacap.

Laura también destaca por su compromiso con la comunidad migrante: “Cada logro es un mensaje contra los prejuicios. Con mis triunfos, no solo consigo éxito personal, sino que muestro la verdadera cara de los venezolanos: esfuerzo, talento y capacidad para aportar a la sociedad que nos acoge”.