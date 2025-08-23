Zelensky refuerza sanciones contra Rusia y celebra la bandera como símbolo nacional

El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, firmó dos decretos que imponen sanciones administrativas y económicas a 139 personas y organizaciones vinculadas a la maquinaria bélica rusa, así como a 28 ciudadanos de terceros países acusados de financiar el esfuerzo militar de Moscú. El mandatario subrayó que la medida busca sincronizarse con las de socios como Canadá para reforzar el efecto de aislamiento contra Rusia.

“Estamos trabajando de manera firme con los cuerpos de seguridad de los países amigos para que quienes figuran en estas listas no puedan eludir consecuencias”, afirmó Zelensky en su cuenta oficial de X.

La bandera como emblema de resistencia

En paralelo al anuncio de sanciones, Zelensky encabezó los actos por el Día de la Bandera, destacando el valor del símbolo patrio en medio de la guerra. Según dijo, la enseña azul y amarilla refleja la esperanza de quienes resisten en zonas ocupadas y la determinación de no entregar territorio al invasor.

El presidente señaló que cada territorio liberado donde flamea la bandera marca “el final simbólico del sufrimiento bajo dominio extranjero”. Para las familias de los soldados y las comunidades desplazadas, aseguró, el emblema nacional concentra el espíritu de la resistencia ucraniana.

Tres años y medio de guerra

A punto de cumplirse 42 meses desde el inicio de la invasión a gran escala, la situación en el frente permanece estancada. Rusia controla alrededor del 20% del territorio ucraniano, incluyendo Crimea y zonas de Donetsk y Lugansk, aunque carece de dominio absoluto en el Donbás.

Los combates más intensos se registran en la región oriental, especialmente en torno a Pokrovsk y Kramatorsk. Pese a los avances limitados de Moscú en el noreste, expertos coinciden en que sus capacidades para lanzar ofensivas decisivas son reducidas.

Mientras tanto, la perspectiva de negociaciones sigue siendo remota: Rusia insiste en condiciones que Kiev rechaza, como la rendición y la neutralidad. La prolongación del conflicto amenaza con aumentar el desgaste económico y social tanto en Rusia como en Ucrania.