Zelensky acepta diálogo con Trump y Putin pero rechaza ceder territorios ucranianos

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, declaró este domingo su disposición a reunirse cara a cara con Donald Trump y Vladimir Putin durante la próxima cumbre en Budapest, enfatizando la necesidad de que Kiev participe en todas las discusiones sobre el futuro del conflicto.

En entrevista con ABC y declaraciones a NBC News, Zelensky afirmó: “Estoy listo”, en respuesta a la invitación para sumarse al diálogo internacional.

El mandatario ucraniano destacó que un acuerdo de paz duradero requiere la presencia activa de Ucrania.

“Si queremos realmente tener una paz justa y duradera necesitamos a las dos partes de esta tragedia. ¿Cómo se va a llegar a ningún acuerdo sobre nosotros sin nosotros?”, señaló Zelensky, calificando a Putin como “terrorista” y subrayando el desequilibrio militar que enfrenta su país.

Durante su paso por Washington, Zelensky solicitó sistemas de misiles Tomahawk, reiterando la urgencia de fortalecer la defensa ante la superioridad rusa. Trump respondió que espera poner fin a la guerra sin necesidad de ese armamento, mientras que el Kremlin advirtió que cualquier envío sería considerado hostil.

El presidente ucraniano descartó la cesión de territorios y recalcó que las negociaciones deben realizarse bajo condiciones de seguridad y sin presión militar. Además, destacó la coordinación con líderes europeos y aliados internacionales para reforzar la defensa y expandir capacidades ofensivas de largo alcance de Ucrania.

En el ámbito energético, Zelensky anunció acuerdos con Estados Unidos y Eslovaquia para asegurar el suministro de gas y avanzar hacia la independencia energética europea, afirmando que “no debería haber energía rusa en Europa”.

Finalmente, Zelensky concluyó que Ucrania no está perdiendo la guerra y que la intensificación de los ataques rusos evidencia vulnerabilidades en la posición de Moscú. Reafirmó que la participación directa de Kiev en cualquier diálogo es esencial para la soberanía y la paz en su país.