Zelensky alerta sobre ambición de Putin mientras Rusia mantiene pausa negociadora

Rusia comunicó este viernes que las negociaciones de paz con Ucrania se encuentran en “pausa”, mientras Volodimir Zelensky advirtió que Vladimir Putin mantiene su intención de “ocupar toda Ucrania”. Los recientes esfuerzos de mediación del presidente estadounidense Donald Trump no han logrado avances sustanciales desde la invasión rusa de febrero de 2022.

Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, indicó que “nuestros negociadores tienen la posibilidad de comunicarse a través de canales, pero por ahora se puede hablar más bien de una pausa”. La declaración coincide con el inicio de maniobras militares conjuntas entre Rusia y Bielorrusia, que han generado alarma en la Otan y en países de Europa del Este.

Polonia reportó la entrada de 19 drones rusos en su espacio aéreo, lo que activó defensas antiaéreas y provocó llamados de alerta a varios aliados europeos. En respuesta, la Otan anunció el refuerzo de sus posiciones en el flanco oriental con tropas y sistemas defensivos, contando con la participación de Dinamarca, Francia, Reino Unido y Alemania.

Trump ha reiterado la posibilidad de sanciones adicionales si Moscú no detiene su ofensiva, aunque estas advertencias aún no se han implementado. Zelensky descartó cualquier cesión de territorio como parte de un acuerdo de paz y solicitó una cumbre directa con Putin, la cual fue rechazada por Rusia hasta el momento.

Los ejercicios militares rusos y bielorrusos, denominados “Zapad”, incluyen maniobras en tierra, aire y mar. Peskov aseguró que se trata de “ejercicios planificados, no están dirigidos contra nadie”, pero Ucrania y sus aliados consideran que representan una amenaza latente para la seguridad regional.